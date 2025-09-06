Microsoft dit qu'Azure est perturbé par des coupures de fibre en mer Rouge

Microsoft MSFT.O a déclaré samedi que les utilisateurs de son service Microsoft Azure pourraient subir une augmentation de la latence en raison de multiples coupures de fibre sous-marine dans la mer Rouge.

Le trafic traversant le Moyen-Orient en provenance ou à destination de l'Asie ou de l'Europe peut subir des perturbations accrues, a indiqué l'entreprise dans une mise à jour de l'état de son service Azure.