 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
43 018,75
+1,03%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Microsoft dit qu'Azure est perturbé par des coupures de fibre en mer Rouge
information fournie par Reuters 06/09/2025 à 22:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Microsoft MSFT.O a déclaré samedi que les utilisateurs de son service Microsoft Azure pourraient subir une augmentation de la latence en raison de multiples coupures de fibre sous-marine dans la mer Rouge.

Le trafic traversant le Moyen-Orient en provenance ou à destination de l'Asie ou de l'Europe peut subir des perturbations accrues, a indiqué l'entreprise dans une mise à jour de l'état de son service Azure.

Valeurs associées

MICROSOFT
495,0000 USD NASDAQ -2,55%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank