Microsoft dévoile 23 milliards de dollars de nouveaux investissements dans l'IA, avec un gros accent sur l'Inde

Microsoft va investir 17,5 milliards de dollars en Inde pour le développement de l'IA

Microsoft prévoit également de dépenser plus de 5,42 milliards de dollars au Canada au cours des deux prochaines années

L'Inde a suscité un vif intérêt de la part des géants américains de la technologie

Google a annoncé en début d'année son intention de créer un centre de données sur l'IA en Inde pour un montant de 15 milliards de dollars

L'investissement de Microsoft au Canada comprend de nouvelles capacités de cloud et des partenariats en matière d'IA

Microsoft MSFT.O a dévoilé mardi 23 milliards de dollars de nouveaux investissements dans l'intelligence artificielle, dont la majeure partie est destinée à l'Inde, alors que le géant technologique américain renforce son pari sur l'un des marchés numériques à la croissance la plus rapide au monde.

Le directeur général Satya Nadella a déclaré que Microsoft dépenserait 17,5 milliards de dollars en Inde dans le cadre de son plus grand investissement en Asie, en s'appuyant sur un engagement de 3 milliards de dollars annoncé plus tôt cette année à l'adresse . Ce plan de dépenses sur quatre ans, qui débutera en 2026, permettra à Microsoft d'avoir la plus grande présence en Inde dans le domaine de l'informatique en nuage (cloud computing).

Avec près d'un milliard d'utilisateurs d'Internet et de grands talents technologiques, l'Inde est devenue une destination clé pour les géants américains de la technologie, qui investissent des milliards de dollars dans la construction d'infrastructures d'IA.

Les centres de données sont considérés comme le meilleur moyen pour ce pays d'Asie du Sud d'entrer dans le boom, étant donné que ses capacités de fabrication de puces sont limitées.

Google a déclaré en octobre qu'il investirait 15 milliards de dollars sur cinq ans pour construire un centre de données d'IA dans l'État méridional de l'Andhra Pradesh, ce qui constitue son plus grand engagement dans le pays le plus peuplé du monde.

Les dépenses de Microsoft "aideront à construire l'infrastructure, les compétences et les capacités souveraines nécessaires à l'avenir de l'Inde en matière d'IA", a déclaré Satya Nadella dans un message sur X , partageant une photo de lui avec le Premier ministre indien Narendra Modi.

Satya Nadella est en Inde pour un voyage de trois jours dans le cadre des conférences de l'entreprise sur l'IA , avec des événements dans la capitale New Delhi, le centre informatique Bengaluru et le centre financier Mumbai à partir de mercredi.

Ces investissements, qui constituent les dernières dépenses importantes des entreprises technologiques dans la course à l'IA, interviennent dans un contexte d'impasse diplomatique entre New Delhi et Washington au sujet des droits de douane et d'un accord commercial qui n'aboutit pas.

PLANS D'INVESTISSEMENT AU CANADA

Microsoft a déclaré plus tôt dans la journée qu'elle investirait plus de 7,5 milliards de dollars canadiens (5,42 milliards de dollars) au Canada au cours des deux prochaines années, avec une nouvelle capacité de cloud dans le cadre de l'investissement qui devrait être mis en ligne dans la seconde moitié de 2026. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des dépenses totales prévues au Canada, qui s'élèvent à 19 milliards de dollars canadiens entre 2023 et 2027.

Cela aiderait l'entreprise à étendre son offre de cloud Azure Local dans le pays, et Microsoft s'associe également à la startup canadienne Cohere pour offrir les modèles d'IA avancés de l'entreprise sur sa plateforme Azure.

Le fabricant de Windows et d'autres grands fournisseurs américains de services en nuage devraient dépenser plus de 400 milliards de dollars en IA cette année pour construire les centres de données nécessaires au soutien de services tels que ChatGPT, Copilot et Gemini.

Mais ces dépenses croissantes, les preuves limitées de gains de productivité de l'IA dans le monde réel, la montée en flèche des valorisations et un réseau d'investissements circulaires ont alimenté les craintes d'une bulle de l'IA .

EXPANSION DU CENTRE DE DONNÉES, DAVANTAGE D'INITIATIVES EN MATIÈRE DE COMPÉTENCES

Microsoft a déclaré qu'un nouveau centre de données à Hyderabad serait sa plus grande région hyperscale en Inde et qu'il devrait être opérationnel à la mi-2026. L'entreprise va également étendre ses trois régions existantes à Chennai, Hyderabad et Pune, et a doublé sa promesse de janvier de doter 20 millions d'Indiens de compétences essentielles en matière d'IA d'ici à 2030.

La capacité totale des centres de données en Inde devrait plus que tripler pour atteindre environ 4,5 gigawatts d'ici 2030, selon le cabinet de conseil immobilier Colliers. Un gigawatt de puissance informatique suffit à alimenter environ 750 000 foyers américains.

Microsoft emploie plus de 22 000 personnes en Inde et environ 5 300 au Canada.

Le mois dernier, la société a annoncé son intention d'investir 10 milliards de dollars dans l'infrastructure de l'IA au Portugal et 15 milliards de dollars aux Émirats arabes unis.

