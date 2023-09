Microsoft: développement avec Cytric Easy information fournie par Cercle Finance • 26/09/2023 à 12:57

(CercleFinance.com) - Amadeus a annoncé sa collaboration avec Microsoft et Accenture pour développer de nouvelles intégrations basées sur l'IA entre sa plateforme de voyages et de dépenses Cytric Easy et Microsoft 365.



Accenture, en collaboration avec Avanade, travaille avec Amadeus pour développer et piloter l'assistant de voyage.



L'assistant interactif génératif basé sur l'IA exploitera les technologies Microsoft, notamment les modèles GPT d'Azure Open AI Service, Microsoft 365 et Teams, pour aider les voyageurs d'affaires dans les éléments de leur voyage (depuis la planification, la réservation et le pré-départ, jusqu'au voyage et après le voyage).



' Cytric Easy offre au monde du voyage d'affaires de nouveaux niveaux d'efficacité, de personnalisation et de contrôle tout en transformant l'ensemble de l'expérience du voyageur ', a déclaré Miguel Flecha, directeur général d'Accenture et responsable de compte pour Amadeus.