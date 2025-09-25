Microsoft désactive les services en nuage de la défense israélienne ; les actions sont en baisse

25 septembre - ** L'action Microsoft MSFT.O a baissé de 0,3 % après que la société a déclaré avoir désactivé certains services de cloud et d'IA utilisés par le ministère israélien de la Défense, citant des preuves préliminaires d'un système de surveillance à Gaza et en Cisjordanie

** La société a agi après qu'un examen interne a confirmé les rapports des médias sur l'utilisation par l'IDF d'Azure pour la collecte de données téléphoniques civiles, selon l'article du Guardian ** "Nous ne fournissons pas de technologie pour faciliter la surveillance de masse des civils", a déclaré MSFT dans un billet de blog

** MSFT a déclaré que cette décision n'affectait pas ses services de cybersécurité à Israël ou à d'autres pays du Moyen-Orient

** L'action a augmenté d'environ 21 % depuis le début de l'année, surperformant le Nasdaq .IXIC , qui a augmenté de 16 %

** MSFT s'est récemment échangé à 32 fois les bénéfices attendus, juste au-dessus de la moyenne à 5 ans du PE de 30 %