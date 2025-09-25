 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 809,00
-0,13%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Microsoft désactive les services en nuage de la défense israélienne ; les actions sont en baisse
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 18:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 septembre - ** L'action Microsoft MSFT.O a baissé de 0,3 % après que la société a déclaré avoir désactivé certains services de cloud et d'IA utilisés par le ministère israélien de la Défense, citant des preuves préliminaires d'un système de surveillance à Gaza et en Cisjordanie

** La société a agi après qu'un examen interne a confirmé les rapports des médias sur l'utilisation par l'IDF d'Azure pour la collecte de données téléphoniques civiles, selon l'article du Guardian ** "Nous ne fournissons pas de technologie pour faciliter la surveillance de masse des civils", a déclaré MSFT dans un billet de blog

** MSFT a déclaré que cette décision n'affectait pas ses services de cybersécurité à Israël ou à d'autres pays du Moyen-Orient

** L'action a augmenté d'environ 21 % depuis le début de l'année, surperformant le Nasdaq .IXIC , qui a augmenté de 16 %

** MSFT s'est récemment échangé à 32 fois les bénéfices attendus, juste au-dessus de la moyenne à 5 ans du PE de 30 %

Valeurs associées

MICROSOFT
508,1500 USD NASDAQ -0,39%
NASDAQ Composite
22 387,12 Pts Index Ex -0,49%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank