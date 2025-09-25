Microsoft désactive les services à une unité du ministère israélien de la Défense

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Microsoft MSFT.O a déclaré jeudi avoir désactivé un ensemble de services à une unité du ministère israélien de la Défense (IMOD).