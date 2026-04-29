Microsoft dépasse les attentes grâce au cloud, mais les interrogations sur les retours de l'IA persistent

microsoft (crédit photo : Adobe Stock )

Par Xavier Martinez

Microsoft a annoncé mercredi une solide croissance trimestrielle de 40% de ses revenus dans l'informatique dématérialisée ("cloud"), qui n'a pas réussi à apaiser les inquiétudes des investisseurs quant à la manière dont l'entreprise convertira son pari massif sur les infrastructures d'intelligence artificielle (IA) en bénéfices récurrents.

Le chiffre d'affaires au premier trimestre a atteint 82,9 milliards de dollars, soit une augmentation de 18% par rapport à la même période de l'année précédente, et le bénéfice net s'est élevé à 31,8 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires et le bénéfice net ont tous deux dépassé les attentes de Wall Street.

L'action reculait de plus de 2% dans les échanges électroniques après la clôture des marchés, signe que les craintes du marché persistent quant à l'orientation de l'essor de l'intelligence artificielle. La croissance de l'entreprise de solutions cloud Azure de la société a atteint 40%, conformément aux attentes, et ses dépenses d'investissement se sont élevées à environ 31,9 milliards de dollars, soit plus de 8% de moins que les prévisions.

Le directeur général de Microsoft, Satya Nadella, a cherché à transformer l'entreprise en un géant de l'IA ces dernières années. Azure, sa plateforme d'informatique en nuage, est devenue l'épine dorsale de l'infrastructure pour la startup d'IA OpenAI et d'autres entreprises développant des applications d'IA. Mais la croissance du chiffre d'affaires d'Azure a ralenti dans le dernier rapport trimestriel de la société et son effort en matière de centres de données a eu du mal à suivre la demande.

Un autre problème pour Microsoft a été sa suite d'outils d'IA Copilot, qui intègre des assistants d'IA dans les logiciels Office, Teams et GitHub de Microsoft. La société a eu du mal à convertir sa base d'utilisateurs massive en clients payants pour l'IA, et a autorisé les modèles de la startup d'IA Anthropic sur sa plateforme Copilot.

Plus tôt cette semaine, Microsoft et OpenAI ont signé un accord révisé qui offre à OpenAI plus de liberté pour s'associer avec les concurrents de Microsoft, plafonne le montant du chiffre d'affaires que la startup doit partager avec le géant du logiciel jusqu'en 2030 et supprime une clause controversée des accords précédents. Microsoft, de son côté, conservera l'accès aux modèles et produits de la startup.

Les entreprises ont déclaré que l'accord révisé offre une plus grande prévisibilité et est "fondé sur la flexibilité, la certitude et l'objectif de diffuser largement les avantages de l'IA".

L'accord a été conclu après des mois de négociations tendues sur ses termes, en partie à cause du contrôle que Microsoft exerçait sur la propriété intellectuelle d'OpenAI. OpenAI a même envisagé à un moment donné de s'adresser aux autorités de la concurrence pour se soustraire au contrat.

News Corp, propriétaire du Wall Street Journal, a un partenariat de licence de contenu avec OpenAI.

Microsoft, basé à Redmond dans l'Etat de Washington, a entrepris une vaste restructuration de ses effectifs et de son équipe de direction dans le cadre de ses efforts pour faire progresser un vaste projet de développement de l'IA de plusieurs milliards de dollars.

La société a récemment annoncé qu'elle proposait des plans de départs volontaires à ses employés de longue date - qu'elle a qualifiés de départs volontaires à la retraite - dans le cadre d'un changement plus large de la manière dont elle attribue les bonus et les options sur actions. Environ 7% des employés de l'entreprise basés aux Etats-Unis sont éligibles.

Satya Nadella a apporté des changements à la direction de ses équipes d'IA Copilot et de jeux vidéo. Microsoft a récemment nommé de nouveaux dirigeants pour LinkedIn, ses applications Microsoft 365, ses activités commerciales et de jeux vidéo, ainsi qu'une nouvelle équipe Copilot.

Cet article a été traduit automatiquement par Dow Jones, à partir de la version originale en anglais vers le français, à l'aide d'une technologie d'intelligence artificielle. La version anglaise doit être considérée comme la version officielle de cet article. Veuillez envoyer un courriel à service@dowjones.com si vous avez des commentaires sur cette traduction.

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