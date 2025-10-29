 Aller au contenu principal
Microsoft dépasse les attentes au T3, porté par le "cloud"
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 21:36

Microsoft MSFT.O a annoncé mercredi une croissance fulgurante de sa plateforme d'informatique dématérialisée ("cloud"), Azure, ce qui a permis à son chiffre d'affaires trimestriel de dépasser les attentes du marché, démontrant ainsi que les entreprises continuent d'investir massivement dans les services d'intelligence artificielle (IA).

Le groupe a déclaré que sa division Azure avait connu une croissance de 40% au cours de la période de juillet à septembre, contre un consensus de 38,4% selon des données Visible Alpha.

Le chiffre d'affaires total de Microsoft a progressé de 18% pour atteindre 77,7 milliards de dollars, contre un montant de 73,33 milliards attendu en moyenne par les analystes, selon des données LSEG.

Microsoft a annoncé cette semaine un accord avec OpenAI pour permettre au développeur de ChatGPT de se restructurer en société d'utilité publique, la valorisant à 500 milliards de dollars.

Le partenariat entre les deux entreprises, qui assure à Microsoft un accès exclusif aux modèles d'IA d'OpenAI, a joué un rôle crucial dans la croissance rapide d'Azure au cours des derniers trimestres.

Les dépenses d'investissement engagées par Microsoft dans l'IA ont fait de l'entreprise la deuxième société cotée à franchir la barre des 4.000 milliards de dollars de valorisation boursière, derrière Nvidia NVDA.O .

(Aditya Soni et Deborah Sophia; version française Camille Raynaud)

