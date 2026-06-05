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Microsoft dans le viseur de la CMA au Royaume-Uni
information fournie par Zonebourse 05/06/2026 à 15:38

Dans un avis publié sur son site, la CMA (Competition and Markets Authority) britannique fait part de son intention de mener des recherches qualitatives pour éclairer son enquête annoncée le 14 mai dernier au sujet de Microsoft.

Pour rappel, l'autorité de la concurrence au Royaume-Uni a ouvert une enquête pour déterminer si Microsoft doit être désigné comme ayant un "statut de marché stratégique" (SMS) pour son écosystème logiciel d'entreprise.

Pour son enquête initiale, la CMA a publié une "invitation à commenter" (ITC) exposant la portée de son enquête, ses principales pistes ainsi que les problèmes et interventions potentiels qu'elle envisage pour l'heure.

Selon son calendrier indicatif, l'autorité procédera à une collecte initiale de preuves ainsi qu'à des discussions avec Microsoft et des tiers, y compris d'autres acteurs du marché et des clients britanniques, jusqu'au mois de juillet.

Après une seconde phase de collecte de preuves supplémentaires et d'analyse jusqu'en septembre, la CMA devrait dévoiler une proposition de décision en octobre, à laquelle le géant informatique américain pourra répondre.

Une nouvelle phase de collecte de preuves et de consultations avec les parties prenantes s'ensuivra en novembre et décembre de cette année, et devrait déboucher sur une décision finale attendue en février prochain.

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