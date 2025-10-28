 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 231,38
-0,09%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Microsoft conclut un nouvel accord avec OpenAI pour lui permettre de se restructurer
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 14:47

par Stephen Nellis et Deborah Mary Sophia

Microsoft MSFT.O a déclaré mardi avoir conclu un accord avec OpenAI pour permettre au développeur de ChatGPT de se restructurer en société d'utilité publique, à la suite de quoi Microsoft détiendrait une participation d'environ 135 milliards de dollars - soit 27 % - dans la startup d'IA.

À l'ouverture de Wall Street, l'action Microsoft grimpait de 3,19% à la suite de cet accord, qui pourrait ouvrir la voie à une future cotation en bourse d'OpenAI.

Microsoft a également indiqué avoir conclu un accord avec OpenAI pour que ce dernier achète pour 250 milliards de dollars de services d'informatique dématérialisée ("cloud") Azure. En échange, Microsoft ne disposera plus d'un droit de préemption pour fournir des services informatiques à OpenAI.

L'accord précédent entre Microsoft et OpenAI donnait au géant américain de la "tech" des droits de propriété intellectuelle sur les produits et modèles d'OpenAI jusqu'en 2030, ou jusqu'à ce qu'OpenAI atteigne l'intelligence artificielle générale (AGI).

Les droits de Microsoft sur les produits et les modèles s'étendent désormais jusqu'en 2032 et ces droits seront maintenus jusqu'à cette date, alors qu'un groupe d'experts indépendants analyse une déclaration d'OpenAI indiquant qu'elle serait parvenue à l'AGI.

(Rédigé par Deborah Sophia à Bangalore et Stephen Nellis à Washington ; version française Kate Entringer, édité par Tangi Salaün)

Valeurs associées

MICROSOFT
545,6100 USD NASDAQ +2,65%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank