Microsoft conclut un accord pour régler la plainte concurrence de la CISPE

Microsoft MSFT.O a conclu un accord de plusieurs millions d'euros pour régler la plainte concurrence de la CISPE concernant ses pratiques en matière de licences d'informatique dématérialisée, a déclaré mercredi le géant technologique américain, évitant ainsi une enquête concurrence de l'UE qui aurait pu conduire à une lourde amende.

La CISPE, qui compte parmi ses membres Amazon AMZN.O et une vingtaine de petits fournisseurs européens d'informatique en nuage, a déposé une plainte auprès de la Commission européenne à la fin de 2022, alléguant que les nouvelles conditions contractuelles imposées par Microsoft le 1er octobre nuisaient à l'écosystème européen de l'informatique en nuage.

Microsoft se classe derrière le leader du marché Amazon dans le secteur de l'informatique en nuage, mais devant Alphabet's GOOGL.O Google.

"Après avoir travaillé avec la CISPE et ses membres européens pendant plus d'un an, je suis heureux que nous ayons non seulement résolu leurs préoccupations passées, mais aussi travaillé ensemble pour définir une voie à suivre qui apporte encore plus de concurrence au marché de l'informatique en nuage en Europe et au-delà", a déclaré Brad Smith, président de Microsoft.

Microsoft développera un produit permettant aux membres de la CISPE d'exécuter des logiciels Microsoft sur leurs plateformes sur l'infrastructure en nuage Azure du géant technologique américain à des prix équivalents à ceux de Microsoft, a déclaré la CISPE.

Microsoft dédommagera également les membres du CISPE pour les pertes de revenus liées à leurs coûts de licence au cours des deux dernières années, a déclaré le groupe.

L'accord ne concerne pas Amazon Web Services, Google Cloud Platform et AliCloud. La CISPE a déclaré qu'elle retirerait sa plainte auprès de l'UE et qu'elle ne déposerait ni ne soutiendrait de plaintes sur ces questions en Europe et ailleurs.