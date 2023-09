Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Microsoft: collaboration avec Infosys dans l'IA générative information fournie par Cercle Finance • 26/09/2023 à 14:43









(CercleFinance.com) - Le géant indien des services informatiques Infosys a annoncé mardi qu'il allait collaborer avec Microsoft afin d'accélérer l'adoption des outils d'IA générative au sein des entreprises.



Dans un communiqué, Infosys explique que cette offre commune prévoit d'associer sa plateforme d'IA, dénommée 'Infosys Topaz', avec les services Azure OpenAI et Azure Cognitive Services, les technologies mises au point par Microsoft pour les équipements commerciales et les développeurs.



L'intégration de ces solutions, qui visent plusieurs secteurs, est censée favoriser l'émergence d'outils de données et d'intelligence visant à améliorer la productivité des entreprises et à doper la croissance de leur chiffre d'affaires.





