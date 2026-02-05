Microsoft chute ; Stifel rétrograde l'action à "conserver", réduit l'objectif de cours au plus bas du marché

5 février - ** Les actions de Microsoft MSFT.O chutent de 1,5 % à 407,86 $ dans les transactions de pré-marché

** Stifel rétrograde l'action MSFT de "acheter" à "conserver" en raison de l'absence de catalyseurs de croissance de l'azur à court terme

** La société de courtage réduit son estimation de la valeur de l'action de 540 à 392 dollars, ce qui implique une baisse de plus de 5 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les analystes de Stifel estiment que MSFT est bien positionné pour naviguer dans le paysage évolutif de l'IA à long terme, mais que ses perspectives à court terme sont un peu plus floues car Google semble gagner rapidement des parts de marché dans l'IA et la relation de MSFT avec OpenAI n'est plus aussi additive qu'elle ne l'était auparavant

** MSFT a publié ses résultats du 2ème trimestre le mois dernier, ses dépenses d'investissement ont totalisé 37,5 milliards de dollars au 2ème trimestre, soit un bond de près de 66% par rapport à l'année dernière

** Nous ne voyons pas de catalyseurs à court terme et nous nous attendons à ce que l'action se maintienne dans une fourchette jusqu'à ce que la croissance du CAPEX ralentisse en dessous de la croissance d'Azure et/ou qu'Azure affiche une accélération significative", a déclaré Stifel

** 56 des 60 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, et les autres la considèrent comme "conservée"; leur prévision médiane est de 600 $ - données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, MSFT a baissé de 14,4 % à la dernière clôture