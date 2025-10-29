Microsoft Azure en panne pour des milliers d'utilisateurs, selon Downdetector

Le service Azure de Microsoft MSFT.O a été indisponible pour près de 11 500 utilisateurs mercredi, selon le site web de suivi des pannes Downdetector.com.