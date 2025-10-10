Microsoft Azure déploie le premier supercalculateur NVIDIA GB300 NVL72 au monde pour OpenAI
information fournie par Zonebourse 10/10/2025 à 11:30
Cette plateforme réunit plus de 4 600 processeurs graphiques NVIDIA Blackwell Ultra, interconnectés via le réseau InfiniBand Quantum-X800, pour offrir une puissance de calcul exceptionnelle.
Chaque unité combine 72 GPU et 36 CPU Grace, totalisant jusqu'à 1,44 exaflops par machine virtuelle. Selon Nidhi Chappell, vice-présidente de Microsoft Azure AI Infrastructure, ce projet illustre 'l'engagement commun de Microsoft et NVIDIA à optimiser l'ensemble du centre de données moderne'.
Ce supercalculateur consolide le leadership américain dans l'infrastructure d'IA de nouvelle génération.
Valeurs associées
|522,4000 USD
|NASDAQ
|-0,47%
