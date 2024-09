Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Microsoft: avancée majeure dans le partenariat avec Palantir information fournie par Cercle Finance • 09/09/2024 à 12:53









(CercleFinance.com) - Palantir Technologies et Microsoft annoncent ' une avancée majeure ' dans leur partenariat, visant à intégrer des capacités cloud, IA et analytiques avancées pour la communauté de défense et de renseignement des États-Unis.



Cette collaboration permettra d'utiliser les modèles de langage de Microsoft via le Service Azure OpenAI au sein des plateformes IA (AIP) de Palantir dans les environnements cloud sécurisés de Microsoft.



Palantir déploiera ses produits - Foundry, Gotham, Apollo et AIP - dans Azure Government et les environnements classifiés Azure Government Secret et Top Secret.



L'intégration des capacités de Microsoft et Palantir facilitera la création de charges de travail opérationnelles basées sur l'IA pour divers domaines de la défense et du renseignement. La disponibilité des services dépendra de l'autorisation des agences gouvernementales.







