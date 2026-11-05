Microsoft aurait refusé de prolonger son accord avec Nscale concernant un centre de données au Texas, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour du titre; ajout d'informations sur le cadre réglementaire des centres de données au Texas au paragraphe 4)

par Preetika Parashuraman et Disha Mishra

Selon une source proche du dossier, Microsoft MSFT.O ne fera pas valoir l’option lui permettant de plus que doubler la portée de son accord existant avec le fournisseur de services cloud d’IA Nscale afin de louer davantage de puissance de calcul dans un centre de données du Texas.

Le Financial Times, qui a été le premier à révéler cette information jeudi, a indiqué qu’une éventuelle prolongation du contrat aurait représenté plusieurs dizaines de milliards de dollars pour Nscale.

Cette source, qui a souhaité rester anonyme en raison du caractère confidentiel de l’affaire, a précisé que la décision de Microsoft de ne pas prolonger le contrat avait été prise il y a plusieurs mois, avant que Nscale ne dépose son dossier d’introduction en bourse en septembre, et a ajouté que le contrat existant entre Nscale et Microsoft au Texas n’était pas affecté.

Les investisseurs et les promoteurs de centres de données sont confrontés à une incertitude croissante concernant l’ au Texas depuis la victoire électorale de Gina Hinojosa, la gouverneure élue s’étant engagée à suspendre tout nouveau projet jusqu’à ce que l’assemblée législative de l’État adopte des lois régissant ce secteur.

Les deux entreprises avaient conclu l’année dernière un accord prévoyant que Nscale déploierait environ 200 000 puces d’IA Nvidia « NVDA.O » dans le cadre d’un accord élargi avec Microsoft, couvrant l’ensemble de ses centres de données en Europe et aux États-Unis.

Cette évolution intervient quelques semaines après que Microsoft s’est retiré d’un accord visant à implanter le projet phare de centre de données de Nscale à Loughton, dans l’Essex, les retards dans le raccordement électrique ayant repoussé la date de mise en service prévue aux années 2030.

Nscale avait indiqué dans son dossier d’introduction en bourse qu’entre septembre 2025 et avril 2026, elle avait signé avec Microsoft des cahiers des charges d’une valeur pouvant atteindre environ 43,8 milliards de dollars jusqu’en décembre 2033, hors prolongations optionnelles.

Selon cette source, la décision de Microsoft de ne pas exercer cette option n’a aucune incidence sur la valeur totale des contrats de Nscale, estimée à environ 103 milliards de dollars, telle qu’indiquée dans le dossier d’introduction en bourse.

Nscale était déjà en pourparlers avec plusieurs clients majeurs concernant le reste de la capacité du centre de données au Texas, a ajouté cette personne.

Microsoft et Nscale n’ont pas répondu à une demande de commentaire en dehors des heures de bureau.

Reuters et d’autres médias ont rapporté le mois dernier que Nscale était en pourparlers pour vendre de la puissance de calcul dédiée à l’IA à Anthropic, le créateur de Claude, dans le cadre d’un nouvel accord qui pourrait s’élever à environ 45 milliards de dollars.