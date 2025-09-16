Microsoft augmente son dividende trimestriel de 10%
information fournie par Zonebourse 16/09/2025 à 14:30
Le numéro un mondial des logiciels précise que ce coupon sera payé le 11 décembre aux actionnaires enregistrés en date du 20 novembre.
Le groupe de Redmond (Washington) ajoute avoir fixé au 5 décembre prochain la date de sa prochaine assemblée générale annuelle, qui se tiendra de façon virtuelle sous la houlette de son directeur général Satya Nadella et de sa directrice financière, Amy Hood.
Le titre Microsoft, qui affichait à la clôture d'hier soir des gains de 22% cette année contre +15% pour le Nasdaq, était attendu en hausse de 0,2% mardi matin à l'ouverture de la Bourse de New York.
Valeurs associées
|512,4800 USD
|NASDAQ
|-0,56%
A lire aussi
-
Donald Trump est attendu mardi soir au Royaume-Uni pour une deuxième visite d'Etat historique, où la pompe royale se déploiera pour amadouer le président américain. Des milliers de manifestants ont prévu de protester à Londres contre sa venue, mais le président ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi, à la veille de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed), qui devrait reprendre mercredi ses baisses de taux après une pause de neuf mois. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne ... Lire la suite
-
Les prix à l'importation ont augmenté de manière inattendue en août, tirés par de fortes augmentations des coûts des biens d'équipement et de consommation, ce qui laisse présager une accélération de l'inflation intérieure dans les mois à venir. Les prix à l'importation ... Lire la suite
-
La croissance des ventes au détail aux Etats-Unis a augmenté plus que prévu en août d'un mois sur l'autre, mais la dynamique pourrait ralentir en raison de la faiblesse du marché du travail américain et de la hausse des prix due aux droits de douane sur les importations. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer