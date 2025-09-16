 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 848,60
-0,61%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Microsoft augmente son dividende trimestriel de 10%
information fournie par Zonebourse 16/09/2025 à 14:30

Microsoft a annoncé lundi soir qu'il augmenterait son dividende trimestriel de huit cents, à 91 cents l'action, soit une hausse de 10% par rapport à celui qui avait été versé lors du trimestre précédent.

Le numéro un mondial des logiciels précise que ce coupon sera payé le 11 décembre aux actionnaires enregistrés en date du 20 novembre.

Le groupe de Redmond (Washington) ajoute avoir fixé au 5 décembre prochain la date de sa prochaine assemblée générale annuelle, qui se tiendra de façon virtuelle sous la houlette de son directeur général Satya Nadella et de sa directrice financière, Amy Hood.

Le titre Microsoft, qui affichait à la clôture d'hier soir des gains de 22% cette année contre +15% pour le Nasdaq, était attendu en hausse de 0,2% mardi matin à l'ouverture de la Bourse de New York.

Valeurs associées

MICROSOFT
512,4800 USD NASDAQ -0,56%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank