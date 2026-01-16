 Aller au contenu principal
Microsoft augmente ses gains alors qu'OpenAI vise à tester des publicités dans le ChatGPT
information fournie par Reuters 16/01/2026 à 20:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 janvier - ** Les actions de Microsoft MSFT.O augmentent après qu'OpenAI ait déclaré qu'elle commencerait à montrer des publicités dans ChatGPT à certains utilisateurs américains dans le cadre de ses efforts pour augmenter ses revenus

** MSFT est en hausse de 1,28 % à 462,52 $ et devrait mettre fin à quatre séances consécutives de pertes ** Les publicités seront testées auprès des utilisateurs de la version gratuite de l'entreprise et de la version Go, moins chère, que l'entreprise est en train d'étendre à l'échelle mondiale, a déclaré OpenAI vendredi . Elles apparaîtront dans les semaines à venir et seront distinctes des réponses générées par ChatGPT ** MSFT détient environ 27% d'OpenAI, qui serait évaluée à environ 750 milliards de dollars ** Parmi les 60 analystes couvrant MSFT, la note moyenne est "buy" et le PT médian est de $630 - données compilées par LSEG ** MSFT est en baisse de 4,3 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 1,3 % pour l'indice composite du NASDAQ

