Microsoft augmente les prix de sa suite de productivité pour les entreprises et les gouvernements

Microsoft MSFT.O augmentera les prix de ses suites de productivité Microsoft 365 au niveau mondial à partir de juillet 2026 pour les clients commerciaux et gouvernementaux, a déclaré la société jeudi.

Cette décision intervient alors que la suite de Microsoft, qui comprend Word, Excel et PowerPoint, est confrontée à la concurrence croissante des produits de Google.

La hausse des prix affectera les entreprises et les organismes du secteur public, les petites entreprises et les travailleurs de première ligne subissant les augmentations les plus fortes.

Microsoft 365 Business Basic augmentera de 16,7 % pour atteindre 7 dollars par utilisateur et par mois, tandis que Business Standard augmentera de 12 % pour atteindre 14 dollars. Les plans d'entreprise connaîtront des hausses moins importantes: Microsoft 365 E3 augmentera de 8,3 % pour atteindre 39 dollars et E5 augmentera de 5,3 % pour atteindre 60 dollars.

Les abonnements pour les travailleurs de première ligne augmenteront de 33 %, Microsoft 365 F1 passant de 2,25 $ à 3 $ et F3 de 8 $ à 10 $. Les suites gouvernementales suivront une trajectoire similaire, les changements étant introduits progressivement en fonction des réglementations locales.

La société a déclaré que les changements reflètent plus de 1 100 nouvelles fonctionnalités ajoutées à travers Microsoft 365, y compris des outils de productivité axés sur l'IA et des améliorations de la sécurité intégrée.

Cette mise à jour intervient alors que Microsoft s'engage plus avant dans la productivité alimentée par l'IA, en proposant Copilot comme module complémentaire à 30 dollars par mois et en introduisant de nouvelles offres groupées pour les petites et moyennes entreprises.

Microsoft a augmenté les prix commerciaux d'Office pour la dernière fois en 2022 et, plus tôt cette année, elle a augmenté les tarifs d'abonnement des consommateurs pour la première fois depuis plus de dix ans.