Microsoft, au plus haut historique, de nouveau sur le toit du monde des plus grandes capitalisations boursières

microsoft (Crédit: / Adobe Stock)

L'éditeur de logiciels de bureautique et plus grand exploitant de systèmes d'exploitation, largement diversifié dans le cloud, a repris à Nvidia la place de numéro un mondial des capitalisations boursières dans le monde. Résultats supérieurs aux attentes, meilleure réaction en Bourse aux derniers trimestriels, positionnement parfaitement équilibré dans le portefeuille d'activités, les points positifs sont nombreux dans ce dossier.

Dans la bataille que se livrent trois des sept « Magnifiques » depuis plusieurs mois, c'est Microsoft qui vient de reprendre l'avantage. Après avoir inscrit un nouveau pic historique à Wall Street lundi, le géant de Redmond se réinstalle sur le trône des plus grandes capitalisations boursières dans le monde. Son poids de quelque 3.512 milliards de dollars le place devant Nvidia (3.478 milliards) et Apple (3.045 milliards). Amazon (2.303 milliards) et Alphabet, maison-mère de Google (2.115 milliards), complètent le Top 5.

De quoi donner raison aux analystes de Goldman Sachs qui relevaient, le 20 mai dernier, leur objectif de cours sur le titre de 70 dollars, à 550 dollars, tout en étant naturellement à l'achat, à la suite de premières conclusions positives de la dernière conférence annuelle des développeurs « Build », organisée chaque année par Microsoft depuis 2011 à destination des développeurs web et logiciel sous Windows, Windows Phone, Windows Azure et autres technologies du groupe.

Rien de plus logique pour autant à cette surperformance de l'entreprise, d'ailleurs meilleure performance des « 7 Magnifiques » depuis le début de l'année avec un gain de plus de 12%. De toutes les techs qui dominent aujourd'hui la planète, Microsoft est certainement la plus « équilibrée » d'entre elles, positionnée, en marge de son segment historique d'édition de logiciels de bureautique et de systèmes complets d'exploitation, sur le développement d'applications pour serveurs et micro-ordinateurs, le cloud mais aussi les jeux vidéo (Xbox).

Le cloud en pointe

C'est aussi la publication de Microsoft qui a offert la meilleure réaction boursière, au sein de ce cercle très fermé des « Magnifiques », lors de l'annonce des chiffres à fin mars, avec un bond de 7,6% de l'action le 1er mai. Les facturations du troisième trimestre de l'exercice fiscal de la société ont atterri à 70,1 milliards de dollars, en hausse de 13% sur un an et même de 15% à taux de change constants, tandis que le bénéfice opérationnel a progressé de 16%, à 32 milliards. Quant au bénéfice par action, il a grimpé de 18% pour s'établir à 3,46 dollars quand le consensus des analystes interrogés par Bloomberg misait sur 3,21 dollars.

Toujours scruté, le pôle Azure, du nom de la plateforme de cloud computing de Microsoft offrant de très nombreux services et applications aux particuliers comme aux entreprises, a enregistré une croissance impressionnante de 33% entre janvier et mars, soit quatre points de plus que les estimations des analystes. Celle-ci a été portée par les solutions d'intelligence artificielle (IA) intégrée à la plateforme, auxquelles la société a imputé 16 points de pourcentage de la croissance d'Azure sur les trois premiers mois de l'année, contre 13 points lors du trimestre précédent. Plus rassurant encore, le rythme de croisière de ce segment d'activité ne devrait pas ralentir entre avril et juin, bien au contraire. La directrice financière de Microsoft, Amy Hood, a en effet déclaré, lors d'une conférence téléphonique avec les analystes, que la croissance d'Azure atteindra 35% sur la période hors effets devises.

Microsoft est relativement épargné par la guerre commerciale en tant qu'éditeur de logiciels, si ce n'est via ses activités dans les jeux vidéo, mais qui représentent moins de 9% du chiffre d'affaires. C'est notre dossier préféré au sein des grandes technologiques américaines. Nous avons un objectif de cours de 550 dollars.