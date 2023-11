Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Microsoft: au plus haut grâce à la conférence Ignite information fournie par Cercle Finance • 16/11/2023 à 16:52









(CercleFinance.com) - Microsoft signe jeudi l'une des plus fortes hausses de l'indice Dow Jones, les investisseurs accueillant favorablement les nombreuses annonces faites à l'occasion de la conférence Microsoft Ignite.



Une heure après l'ouverture, le titre du géant des logiciels avance de 1,4%, ce qui lui permet d'atteindre un nouveau plus haut historique à Wall Street, avec une capitalisation qui atteint désormais pas loin de 2.800 milliards de dollars.



A l'occasion de sa conférence annuelle dédiée à l'innovation, Microsoft a dévoile hier une centaine de nouveautés autour de l'IA, allant des infrastructures nécessaires à son fonctionnement jusqu'aux outils mis à disposition des développeurs.



Le groupe technologique prévoit ainsi de faire son entrée sur le marché des processeurs avec le lancement de Microsoft Azure Maia, une puce d'accélération d'IA conçue pour exécuter des tâches d'IA telles que les modèles OpenAI, Bing, GitHub Copilot et ChatGPT.



Il a également levé le voile sur Microsoft Azure Cobalt, une autre puce cloud-native basée sur l'architecture Arm optimisée pour la performance, l'efficacité énergétique et la réduction des coûts des tâches courantes.



D'après les analystes de Bank of America, ces deux annonces représentent une 'étape majeure' dans la stratégie de l'entreprise dans le domaine de l'IA.



'Ces deux nouvelles puces rendent également Microsoft mois dépendant d'AMD ou Nvidia pour la fourniture de composants et l'amélioration des performances au fil du temps', souligne BofA, à l'achat sur le titre.



Microsoft a également mis en évidence tout le potentiel de son outil Copilot pour Microsoft 365 présenté il y a huit mois avec l'objectif d'augmenter la productivité.



'Nous nous montrons confiants dans les perspectives de croissance affichées par Microsoft sur le moyen terme, qui sont selon nous très supérieures à ce que le marché imagine', soulignent les équipes de Mizuho, qui font toujours du titre leur 'top pick' (valeur préférée dans le secteur).





Valeurs associées MICROSOFT NASDAQ +1.05%