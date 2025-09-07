Microsoft annonce que le service de cloud Azure est perturbé par des coupures de fibre en mer Rouge

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails de l'entreprise sur les perturbations)

Microsoft MSFT.O a déclaré samedi que les utilisateurs de Microsoft Azure pourraient être confrontés à une latence accrue en raison de multiples coupures de fibre sous-marine dans la mer Rouge.

Dans un message d'état mis à jour pour son système Azure, la société a déclaré que ses utilisateurs pourraient subir des perturbations de service sur les itinéraires de trafic à travers le Moyen-Orient.

"Nous nous attendons à une latence plus élevée sur certains trafics qui passaient auparavant par le Moyen-Orient. Le trafic réseau qui ne passe pas par le Moyen-Orient n'est pas affecté. Nous continuerons à fournir des mises à jour quotidiennes, ou plus tôt si les conditions changent", a déclaré Microsoft.

À la suite de cette perturbation, Azure, le deuxième plus grand fournisseur de services en nuage au monde après AWS d'Amazon ( AMZN.O ), a réacheminé le trafic par d'autres voies et le trafic réseau n'est pas interrompu.