 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
43 018,75
+1,03%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Microsoft annonce que le service de cloud Azure est perturbé par des coupures de fibre en mer Rouge
information fournie par Reuters 07/09/2025 à 01:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails de l'entreprise sur les perturbations)

Microsoft MSFT.O a déclaré samedi que les utilisateurs de Microsoft Azure pourraient être confrontés à une latence accrue en raison de multiples coupures de fibre sous-marine dans la mer Rouge.

Dans un message d'état mis à jour pour son système Azure, la société a déclaré que ses utilisateurs pourraient subir des perturbations de service sur les itinéraires de trafic à travers le Moyen-Orient.

"Nous nous attendons à une latence plus élevée sur certains trafics qui passaient auparavant par le Moyen-Orient. Le trafic réseau qui ne passe pas par le Moyen-Orient n'est pas affecté. Nous continuerons à fournir des mises à jour quotidiennes, ou plus tôt si les conditions changent", a déclaré Microsoft.

À la suite de cette perturbation, Azure, le deuxième plus grand fournisseur de services en nuage au monde après AWS d'Amazon ( AMZN.O ), a réacheminé le trafic par d'autres voies et le trafic réseau n'est pas interrompu.

Valeurs associées

AMAZON.COM
232,3300 USD NASDAQ -1,42%
MICROSOFT
495,0000 USD NASDAQ -2,55%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un manifestant arrêté lors d'un rassemblement de soutien au groupe Palestine Action à Londres le 6 septembre 2025 ( AFP / JUSTIN TALLIS )
    Plus de 400 arrestations à Londres à un rassemblement de soutien à Palestine Action
    information fournie par AFP 07.09.2025 03:18 

    La police a arrêté plus de 400 personnes samedi à Londres lors d'une manifestation de soutien au groupe Palestine Action, s'ajoutant à des centaines d'autres au Royaume-Uni depuis l'interdiction, très critiquée, de cette organisation. Les forces de l'ordre avaient ... Lire la suite

  • Rosa Tarlovsky de Roisinblit à Buenos Aires le 20 juillet 2016 ( AFP / JUAN MABROMATA )
    Mort à 106 ans de Rosa Roisinblit, emblématique Grand-Mère de la Place de Mai
    information fournie par AFP 07.09.2025 03:03 

    Figure emblématique des Grands-Mères de la Place de Mai et de la lutte contre la dictature argentine, dont elle avait fait traduire des responsables devant les tribunaux, Rosa Roisinblit est morte samedi à l'âge de 106 ans, a annoncé cette association. "Les Grands-Mères ... Lire la suite

  • Des Palestiniens fouillent les décombres sur le site de l’effondrement de la tour Soussi, détruite plus tôt par un bombardement israélien, dans la ville de Gaza le 6 septembre 2025 ( AFP / Omar AL-QATTAA )
    L'armée israélienne détruit une nouvelle tour à Gaza-ville
    information fournie par AFP 07.09.2025 01:44 

    L'armée israélienne a détruit samedi une nouvelle tour d'habitation dans la ville de Gaza et appelé ses habitants à évacuer vers le sud du territoire palestinien, en prévision d'un assaut au sol qui suscite de vives craintes pour la population civile. Près de deux ... Lire la suite

  • Jim Jarmusch avec son Lion d'or obtenu à la Mostra de Venise, le 6 septembre 2025 ( AFP / Tiziana FABI )
    Succès surprise pour Jim Jarmusch, Lion d'or à Venise
    information fournie par AFP 06.09.2025 23:19 

    Au terme d'une édition très politique, la 82e Mostra de Venise a récompensé samedi un film américain indépendant de Jim Jarmusch sur la famille, décernant un lot de consolation à "The Voice of Hind Rajab" sur Gaza. Lors d'une cérémonie de clôture marquée par les ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank