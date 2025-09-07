 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Ukraine: le siège du gouvernement incendié après une attaque aérienne record
information fournie par AFP 07/09/2025 à 09:18

De la fumée s'élève au dessus du siège du gouvernement ukrainien à Kiev après des frappes russes le 7 septembre 2025. ( AFP / Genya SAVILOV )

Le siège du gouvernement d'Ukraine a été incendié dimanche à Kiev après une vague de bombardements russes nocturnes, une attaque aérienne record qui a fait au moins cinq morts, dont deux dans la capitale.

"Pour la première fois, le toit et les étages supérieurs du siège du gouvernement ont été endommagés à cause d'une attaque ennemie", a déclaré la Première ministre Ioulia Svyrydenko sur Telegram, postant des images de flammes s'échappant de la façade de l'imposante bâtisse proche de la présidence et du Parlement.

Dans le centre-ville, un journaliste de l'AFP a vu de la fumée s'élever du bâtiment abritant le conseil des ministres, des hélicoptères lâchant de l'eau sur le toit.

La Russie a tiré plus de 800 missiles entre samedi soir et dimanche matin, la plus grande attaque aérienne depuis le début du conflit lancé en février 2022, selon l'armée de l'air qui a affirmé avoir neutralisé 747 drones et quatre missiles.

Alors que les efforts diplomatiques engagés par le président américain Donald Trump pour mettre fin aux combats se sont enlisés ces derniers jours, des alertes aériennes ont été déclenchées dans tout le pays au cours de la nuit.

- "Le monde doit répondre" -

La capitale a été la cible d'une importante attaque de drones et missiles qui a fait au moins deux morts et 18 blessés, selon les secours.

Plusieurs immeubles résidentiels ont également été endommagés par les attaques nocturnes, et une fillette d'un an fait partie des deux victimes décédées.

La défense antiaérienne ukrainienne tire contre des drones russes au dessus de Kiev le 7 septembre 2025. ( AFP / Sergei SUPINSKY )

"Le monde doit répondre à cette destruction non seulement par des mots, mais par des actions. Nous devons renforcer la pression des sanctions, principalement contre le pétrole et le gaz russes", a plaidé la Première ministre, réclamant également des "armes".

Fin août, une vague massive de drones et missiles russes sur Kiev avait fait plus de 25 morts et endommagé les locaux de la délégation de l'Union européenne ainsi que le bureau du British Council.

Mais les bâtiments officiels de la capitale avaient dans l'ensemble été épargnés des bombardements qui visent quotidiennement le territoire ukrainien depuis trois ans et demi.

Dans la nuit de samedi à dimanche, des frappes russes ont aussi été signalés dans la nuit dans plusieurs autres régions, notamment dans celle de Dnipropetrovsk où selon le gouverneur militaire Serguiï Lyssak un homme de 54 ans est mort et des infrastructures lors d'une attaque mêlant là aussi drones et missiles.

- Négociations dans l'impasse -

Des pompiers tentent d'éteindre l'incendie d'un immeuble résidentiel endommagé par des des frappes russes le 7 septembre 2025. ( AFP / OLEKSII FILIPPOV )

Les autorités locales ukrainiennes ont également fait état d'une femme tuée par des bombes aériennes guidées dans la région de Zaporijjia (sud-est) dimanche matin et d'un mort samedi soir dans la région frontalière de Soumy (nord-est).

Les forces du Kremlin occupent au total environ 20% du territoire ukrainiens.

Les dernières semaines ont été marquées par une intense activité diplomatique en vue d'un règlement du conflit avec un sommet le 15 août entre M. Trump et son homologue russe Vladimir Poutine en Alaska, suivi d'une visite à Washington du président ukrainien Volodymyr Zelensky accompagné de plusieurs dirigeants européens.

Des habitants de Kiev après une série de frappes russes le 7 septembre 2025. ( AFP / OLEKSII FILIPPOV )

Mais aucun progrès tangible n'a été enregistré et la Russie rejette les appels au cessez-le-feu après trois ans et demi du conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde guerre mondiale.

Vingt-six pays, essentiellement européens, se sont engagés malgré tout jeudi à Paris à contribuer à des garanties de sécurité pour l'Ukraine pour empêcher une potentielle nouvelle attaque de la Russie, après une hypothétique cessation des hostilités.

Jeudi, Donald Trump a annoncé qu'il s'entretiendrait bientôt avec Vladimir Poutine.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

