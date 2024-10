Microsoft : amende de 310 millions d'euros pour LinkedIn

(AOF) - Le réseau social professionnel, propriété de Microsoft, LinkedIn a été condamné à une amende de 310 millions d'euros pour avoir enfreint le règlement européen sur les données dans le domaine de la publicité ciblée. La commission irlandaise de protection des données (DPC), qui est l'autorité de contrôle principale de LinkedIn, avait été saisie d'une plainte via la Commission nationale de l'informatique et des libertés en France. La décision de la DPC comprend également un blâme et une injonction à LinkedIn de mettre son traitement des données en conformité.

