Microsoft achète l'IA d'Anthropic pour se détourner d'OpenAI, selon The Information

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Microsoft MSFT.O va payer pour utiliser la technologie d'Anthropic pour certaines fonctions d'IA dans les applications Office 365, a rapporté The Information mardi, citant deux personnes impliquées dans le projet.
