Microsoft: accord conclu avec Teleperformance dans l'IA

(CercleFinance.com) - Teleperformance a annoncé mardi la signature d'un contrat pluriannuel de 185 millions de dollars avec Microsoft prévoyant, entre autres, le déploiement des fonctionnalités d'intelligence artificielle (IA) d'Azure.



Le géant français de l'externalisation de la relation-client explique que l'accord va lui permettre de lancer la suite 'TP GenAI', un ensemble de solutions liées à l'IA devant permettre d'améliorer l'expérience-client.



Selon Daniel Julien, le PDG de Teleperformance, l'objectif est de combiner la technologie des grands modèles de langage (LLM) avec une sensibilité humaine afin de proposer des services davantage personnalisés.



La suite 'TP GenAI' doit inclure 'TP Interact', une plateforme d'interaction permettant de mener des conversations audio et numérique, le chatbot 'TP Digital Floorwalker' et 'StoryfAI', un moteur de traduction en plus de 100 langues.



Teleperformance dit aussi vouloir utiliser 'TP GenAI' afin d'optimiser ses métiers en interne, tels que les ressources humaines, le recrutement, les finances ou la formation.





