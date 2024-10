Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Microsoft : -6% vers 406,5$, surveiller le support des 390$ information fournie par Cercle Finance • 31/10/2024 à 16:54









(CercleFinance.com) - Une chute de -5% est un événement rare pour Microsoft , un plongeon supérieur à -6% l'est plus encore.

Le titre dévisse vers 406,5$ et enfonce son support ascendant moyen terme (420$) puis son plancher des 409,5$ du 7 octobre : le prochain objectif est vraiment tout proche, à 401,7$ (du 6 septembre) et le suivant devra être préservé: 390$ les 30 avril et 5 août.





Valeurs associées MICROSOFT 408,79 USD NASDAQ -5,49%