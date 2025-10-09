 Aller au contenu principal
Microsoft 365 en panne pour des milliers d'utilisateurs, selon Downdetector
information fournie par Reuters 09/10/2025 à 20:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des numéros du rapport d'incident dans le deuxième paragraphe)

La suite de logiciels de productivité de Microsoft MSFT.O était en panne pour des milliers d'utilisateurs jeudi, selon le site web de suivi des pannes Downdetector.com.

Selon Downdetector, qui suit les pannes en rassemblant des rapports d'état provenant d'un certain nombre de sources, y compris les erreurs soumises par les utilisateurs sur sa plateforme,près de 17 000 incidents ont été signalés par des personnes ayant rencontré des problèmes avec Microsoft 365 à 14 h 39 (heure de l'Est).

Le nombre réel d'utilisateurs touchés peut varier.

Microsoft 365 a déclaré qu'il enquêtait sur les rapports de problèmes d'accès aux services sur sa page d'état sur X.

