Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Micropole: Miramar tente de calmer le jeu information fournie par Cercle Finance • 09/04/2024 à 13:51









(CercleFinance.com) - Miramar, la société à l'origine de l'offre publique d'achat sur Micropole, a cherché l'apaisement mardi face au rejet de son projet par le spécialiste de la transformation des entreprises par les données ('data').



Dans un communiqué diffusé dans la matinée, la société de Sebastian Lombardo dit vouloir s'inscrire 'dans une démarche constructive et de dialogue' avec l'ensemble des organes représentatifs de Micropole.



A ce titre, Miramar indique avoir pris contact avec les dirigeants de Micropole, avec lesquels une rencontre est en cours d'organisation afin de leur présenter le projet pour la société.



Miramar précise avoir déjà présenté, la semaine passée, son projet de développement pour Micropole et répondu aux questions des membres du Comité social et économique (CSE) de la société, se réjouissant de l'accueil reçu et des échanges particulièrement constructifs menés à l'occasion.



Ces déclarations interviennent alors que Micropole a jugé que le projet d'offre publique d'achat déposé par Miramar Holding était 'hostile' et qu'il n'exprimait pas la pleine valeur de la société.



Consécutivement au dépôt de son offre, Miramar indique avoir acquis sur le marché, plus de 1,2 millions d'actions Micropole, représentant 4,2% du capital.



Pour rappel, Nextstage AM, premier actionnaire institutionnel de Micropole avec 15,5% du capital, et Dorval AM, qui détient 5,4% du capital, se sont engagés à apporter l'intégralité de leurs participations à l'offre.



A ce stade, Miramar peut donc prétendre à contrôler un total de 25,1% du capital de Micropole.





Valeurs associées MICROPOLE Euronext Paris -1.48%