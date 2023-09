MICROPOLE : GROUPE MICROPOLE : CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET RENTABILITÉ EN RETRAIT AU PREMIER SEMESTRE 2023

Groupe Micropole : croissance du chiffre d'affaires et rentabilité en retrait au premier semestre 2023

Croissance du Chiffre d'Affaires à 4,7%, Résultat Opérationnel Courant à 3,2%

Communiqué de presse

Levallois-Perret le 25 septembre 2023 . Micropole, Groupe international de conseil spécialisé dans la transformation des entreprises par la Data, annonce avoir réalisé sur le premier semestre de l'exercice 2023 un chiffre d'affaires de 71,2 millions d'euros contre 68,0 millions d'euros à la même période l'année précédente, soit une croissance de 4,7%. À périmètre et taux de change constant, l'activité a progressé de 3,6%.

En millions d'euros - Normes IFRS Audité (*) S1 2023 S1 2022 (**) Chiffre d'affaires 71,2 68,0 Résultat opérationnel courant 2,2 2,7 En % du CA 3,2% 3,9% Charges et produits non-opérationnels (1,4) (0,9) Résultat opérationnel 0,9 1,7 En % du CA 1,2% 2,5% Résultat Net des activités poursuivies -0,2 0,9

(*) La société présente ses comptes semestriels 2023 arrêtés par le conseil d'administration du 21 septembre 2023

(**) Les états financiers publiés au 30 juin 2022 (non audités) ont été retraités suite à une analyse approfondie sur le traitement comptable (agent/principal) à appliquer au regard de la norme IFRS 15 « Produits des activités ordinaires pour des contrats conclus avec des clients ». Ce retraitement de présentation entre le chiffre d'affaires et les achats de sous-traitance de 2,2 millions d'euros n'a aucun impact sur le résultat net au 30 juin 2022. Il n'a pas été retenu dans les comptes annuels 2022.

La progression du chiffre d'affaires a été très différente selon les zones géographiques et les offres. En France, celui-ci a connu sur le semestre une croissance soutenue de 9,3 %, toutes les activités autour de la Data continuant à connaître une dynamique nettement supérieure au marché. Les demandes autour du Digital sont moins soutenues. L'activité en Suisse, comme cela était prévu, a connu un recul de 2,2 %, en ligne avec les mesures de restructuration prises en fin 2022. Les indicateurs poursuivent cependant leur redressement. Enfin, le chiffre d'affaires réalisé au Benelux est stable, ayant été très fortement impacté par les mesures gouvernementales d'indexation des salaires, et par une forte tension sur les recrutements. Il faut par ailleurs souligner que le premier semestre 2023 compte un jour ouvré de moins qu'en 2022.

Le résultat opérationnel courant atteint 3,2%, à 2,2 millions d'euros contre 2,7 millions d'euros pour l'exercice précédent. Ce recul est principalement lié aux évolutions suivantes :

Une activité en Suisse qui malgré des améliorations, reste sensiblement inférieure à celle du S1 2022

Une indexation des salaires en Belgique de 11% qui n'a pas pu être complétement compensée par la hausse des TJM

Une tension qui se poursuit sur les ressources avec des difficultés de recrutement, un turnover élevé, et une augmentation du salaire moyen de 4,6% par rapport au premier semestre 2022, les TJM ont pour leur part augmenté de 4 %.

Des éléments non comparables dégradent par ailleurs la Rentabilité Opérationnelle Courante de 1,3% : Le premier semestre 2023 comporte un jour de moins que le premier semestre 2022, il en résulte une dégradation de 0,6 millions d'euros de Résultat Opérationnel Courant Une prime de vacances de 0,3 millions d'euros instituée en France en 2023, suite aux évolutions de la convention Syntec.



De son côté, le résultat opérationnel atteint 0,9 million d'euros contre 1,7 millions d'euros au premier semestre 2022 ; les éléments non-opérationnels sont en progression de 0,5 million d'euros principalement liée à la poursuite des opérations de restructuration en Suisse (0,7 million d'euros). Le résultat net des activités poursuivies ressort à -0,2 million d'euros, contre 0,9 millions au titre du premier semestre de l'exercice précédent.

Structure financière

Au 30 juin, le groupe a une structure financière solide avec une trésorerie qui s'élève à 16,2 millions d'euros et un endettement financier net (hors dette locative IFRS 16) de 3,9 millions d'euros en diminution de 6 millions d'euros par rapport à fin décembre 2022.

Le flux net de trésorerie opérationnelle en forte progression s'élève à 9,1 millions d'euros contre -8,6 millions d'euros au premier semestre 2022 ce qui résulte de la bonne gestion du BFR ainsi que de l'encaissement de créances fiscales.

Recrutement

Grâce au renforcement des équipes de recrutement intervenu en 2022 et aux nombreuses actions de fidélisation réalisées (rénovation ou nouveaux locaux, animation des équipes, augmentation des salaires …) la tension sur les ressources qui persiste (difficulté de recrutement, turnover) a pu être bien gérée sur le premier semestre 2023. Elle conduit à une légère progression des effectifs du groupe (+0,6% en ETP) et également à une forte croissance embarquée des équipes positionnées sur les activités Data les plus dynamiques à Paris et en régions.

Perspectives

Le contexte géopolitique international et les tensions sur les marchés (inflation, prix de l'énergie et des matières premières, taux de change, taux d'intérêt) créent un climat général d'incertitude.

Néanmoins, la demande reste globalement très soutenue, en particulier sur toutes les offres autour de la Data et du Cloud qui représentent plus des deux tiers du chiffre d'affaires. La principale difficulté du Groupe reste, encore à ce jour, de trouver les ressources pour répondre aux demandes des clients.

Malgré cette période encore incertaine, Micropole maintient donc ses ambitions à moyen terme en particulier de rentabilité et reste confiant sur l'évolution future des marchés sur lesquels est positionné le Groupe.

Prochain rendez-vous financier : Résultats financiers 2023, à une date qui sera précisée par un communiqué ultérieur portant sur le calendrier financier 2024.

A PROPOS DU GROUPE MICROPOLE | www.micropole.com

Groupe international de conseil spécialisé dans la transformation des entreprises par la Data, MICROPOLE accompagne ses clients par une approche globale : stratégie « Data Driven », Cloud Acceleration, Digital business. Depuis les 14 agences, en Europe et en Chine, les 1200 #INNOVATIVE PEOPLE du Groupe apportent leurs expertises du conseil à la mise en œuvre, pour aider leurs clients à garder un temps d'avance et avoir un impact business positif par l'innovation Data.

MICROPOLE réalise 40% de son chiffre d'affaires à l'international et est coté sur le marché Euronext Growth.

