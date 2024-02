MICROPOLE : GROUPE MICROPOLE : CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES 2023 DE 5% A 141,9 M EUR

GROUPE MICROPOLE : CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES 2023 DE 5% A 141,9 M€

En millions d'euros – chiffres consolidés non audités 2023 2022 Variation CA semestriel S2 70,7 67,1 5,3% CA annuel 141,9 135,1 5,0%

Levallois-Perret, le 28 février 2024. Micropole, Groupe international de conseil spécialisé dans la transformation des entreprises par la Data, annonce avoir réalisé sur l'ensemble de l'année 2023 un chiffre d'affaires de 141,9 millions d'euros contre 135,1 millions d'euros sur la même période en 2022, soit une croissance de 5,0% (4,2% à périmètre et taux de change constants). Sur le second semestre 2023, le chiffre d'affaires s'établit à 70,7 millions d'euros, contre 67,1 millions d'euros enregistrés sur 2022, soit une croissance de 5,3% (4,9% à périmètre et taux de change constants).

Croissance en France et au Benelux et recul en Suisse

La France enregistre une progression de 7,3% du chiffre d'affaires à périmètre constant sur l'ensemble de l'exercice. La demande est restée soutenue sur la Data et le Cloud et l'activité Digital a été contrastée. Une réorganisation de l'activité Digital Paris a, par ailleurs, été réalisée au quatrième trimestre 2023.

Sur l'année, la zone BeLux enregistre une progression satisfaisante de 7,3% malgré une tension sur les ressources.

En Suisse, l'activité est en recul de 0,7% (-3,9% à taux de change constant sur l'année) ; la décroissance s'est toutefois ralentie au second semestre (-1,1% à taux de change constant contre -6,6% au premier semestre) avec un taux d'activité satisfaisant. Même si un retour à une situation normale est constaté au second semestre 2023, l'ensemble de l'exercice reste impacté défavorablement par les performances de la Suisse.

Poursuite du développement des offres autour de la Data

L'exercice 2023 a également été marqué par l'accélération des offres les plus récentes :

L'offre Conseil Change & Data Strategy, fondée sur la méthodologie Data Thinking, qui nous permet d'adresser directement des interlocuteurs C-Level chez nos clients pour nos projets autour de la Data ou de nouvelles offres impactant les métiers (CSRD, IA, …) ;

L'activité High-Tech Luxury, programme d'innovation dédié au secteur du Luxe, avec plusieurs signatures avec des acteurs majeurs de la cosmétique, des parfums et de l'horlogerie ;

La constitution d'une offre articulée autour des IA génératives (approche méthodologique, choix de solutions, cas d'usages internes et POC client, …) et l'intégration de ces outils pour faciliter et accélerer nos travaux de conception et de développement.

D'une manière générale, les taux de facturation des prestations ont par ailleurs globalement progressé de 4,7%.

Poursuite de la croissance en 2024

Le début d'année est conforme aux attentes avec une demande satisfaisante des Clients. Le Groupe table sur la poursuite du redressement de la situation en Suisse et dans les équipes Digital Paris qui auront pesé sur les résultats en 2023.

La structure financière reste très solide.

Dans ce contexte, Micropole maintient ses ambitions à moyen terme, en particulier d'amélioration de sa rentabilité.

Prochain rendez-vous financier le 23 avril 2024 pour la publication des résultats annuels 2023.

A PROPOS DU GROUPE MICROPOLE | www.micropole.com

Groupe international de conseil spécialisé dans la transformation des entreprises par la Data, MICROPOLE accompagne ses clients par une approche globale : stratégie « Data Driven », Cloud Acceleration, Digital business. Depuis les 14 agences, en Europe et en Chine, les 1200 #INNOVATIVE PEOPLE du Groupe apportent leurs expertises du conseil à la mise en œuvre, pour aider leurs clients à garder un temps d'avance et avoir un impact business positif par l'innovation Data.

MICROPOLE réalise 40% de son chiffre d'affaires à l'international et est coté sur le marché Euronext Growth.

