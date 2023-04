MICROPOLE : GROUPE MICROPOLE : CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES 2022 ET RESILIENCE DE LA RENTABILITE

GROUPE MICROPOLE : CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET RESILIENCE DE LA RENTABILITE

• Chiffre d'Affaires à 135,2 m€ , en progression de 10,7%

• Résultat Opérationnel Courant à 4,1%

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Levallois-Perret, le 11 avril 2023. Micropole, Groupe international de conseil spécialisé dans la transformation des entreprises par la Data, présente ses comptes annuels 2022 audités et arrêtés par le conseil d'administration du 6 avril 2023.

Sur l'ensemble de l'exercice 2022, le chiffre d'affaires a atteint 135,2 millions d'euros contre 122,1 millions d'euros l'année précédente. A périmètre et taux de change constants, l'activité a progressé de 8,8%.

En millions d'euros – Normes IFRS

(chiffres audités) 2022 2021 Chiffre d'affaires 135,2 122,1 Résultat opérationnel courant 5,5 6,5 En % du CA 4,1% 5,3% Charges et produits non opérationnels (2,2) (1,5) Résultat opérationnel 3,3 5,0 En % du CA 2,5% 4,1% Résultat Net des activités poursuivies 1,0 3,0

Le résultat opérationnel courant recule de 15% à 5,5 millions d'euros contre 6,5 millions d'euros l'exercice précédent. Cette évolution défavorable est principalement liée à :

un changement de règle de report des congés en France (plus de report autorisé du solde des congés de l'année précédente) qui fait perdre environ 0,6% de marge. Cet effet est ponctuel ;

un accident industriel en Suisse : une hausse des effectifs mal maîtrisée a fait chuter le taux d'activité notablement en 2022. La perte de rentabilité associée a impacté de 1,7% le résultat opérationnel du groupe. Cette situation est en cours de redressement ;

un exercice global d'investissement : renouvellement des locaux de Levallois, Lyon et Bruxelles, renforcement des équipes recrutement et marketing, refonte de l'image et du site corporate, renforcement de la sécurité informatique et obtention de la certification ISO27001. Ces investissements ont obéré la rentabilité mais étaient nécessaires pour la dynamique future du Groupe.

De son côté, le résultat opérationnel atteint 3,3 millions d'euros contre 4,9 millions d'euros en 2021. Les charges non courantes s'élèvent à 2,2 millions contre 1,5 millions au titre de l'exercice précédent et comprennent 0,8 millions de charges de restructuration en Suisse.

Malgré la baisse de certains indicateurs financiers liée à des phénomènes ponctuels, le Groupe maintient disposer d'atouts concurrentiels forts :

le Groupe conserve un très bon positionnement industriel, avec des solutions de transformation numérique et Data à forte valeur ajoutée, toujours en pointe sur ses marchés ;

la poursuite du développement des activités Data dans le Cloud notamment autour des solutions AWS, Microsoft Azure et GCP. L'offre Go Cloud & Security accompagne par ailleurs ces offres d'un volet sécurité, stratégique sur le marché ;

l'innovation continue des équipes R&D du Groupe autour de technologies permettant d'anticiper les futurs enjeux clients.

Le résultat net des activités poursuivies est positif et ressort à 1 millions d'euros, contre 3 millions au titre de l'exercice précédent. Le résultat financier comprend une perte de change de 0,5 millions d'euros liée à l'évolution du cours CHF/€ impactant les activités suisses facturées en euros. Une couverture de taux de change a été contractée en 2023 afin de se prémunir d'une telle variation.

La situation financière du Groupe reste solide

La trésorerie brute du Groupe s'est élevée à 14,9 millions contre 23,3 millions d'euros au 31 décembre 2022 avec un endettement net de 9,8 millions hors dettes locatives (contre une trésorerie nette de 3,6 millions au 31 décembre 2021) pour des capitaux propres de 53,9 millions d'euros. Le Groupe a procédé au remboursement du solde de 4,8 millions d'euros en 2022 sur les reports d'échéances Urssaf consentis de 7,9 millions d'euros en 2020 et a subi un retard dans l'encaissement du crédit d'impôt recherche échu pour 4,9 millions d'euros. Le Groupe a contracté en 2022 un emprunt PPR de 6,8 millions d'euros (remboursement sur 8 ans avec 4 ans de franchise).

Progression des activités par zone géographique

L'exercice 2022 a permis de constater une progression du Groupe Micropole sur tous les pays :

l'activité en Belgique, dont la croissance en 2022 s'est élevée à 6,6% (3,8% à périmètre constant), a bénéficié d'une demande soutenue mais a subi une tension sur les ressources ;

la Suisse affiche une forte croissance de 18% (9,6% à taux de change et périmètre constants) mais la gestion de cette croissance a été mal maitrisée ;

l'activité en France progresse de 9,8% à périmètre constant, en étant particulièrement dynamique sur la Data, le Cloud et la cybersécurité.

Enfin, la Chine reste non significative sur les chiffres du Groupe (moins de 1% du CA). L'agence continue à se focaliser sur le maintien de l'activité d'accompagnement des clients européens.

Ressources humaines

Sur le plan des ressources humaines, l'année 2022 a été marquée par une activité de recrutements importante (341 dans l'année) mais aussi un turnover supérieur à 20%. Le Groupe poursuit activement ses actions pour améliorer la marque employeur et fidéliser les talents. Les locaux de Levallois, Lyon et Bruxelles ont été mis en phase avec les nouveaux usages. Le Groupe a aussi renouvelé en 2022 ses certifications HappyAtWork et HappyTechAtWork, un signal fort d'attractivité et de reconnaissance des actions prises auprès des collaborateurs.

Responsabilité sociale et environnementale

Le Groupe a atteint ses objectifs de progrès en 2022 sur les différents thèmes RSE. Le Groupe a notamment reçu le label Silver Ecovadis et a été labellisé Numérique Responsable, une distinction qui démontre notre engagement pour un numérique plus régénérateur, inclusif et éthique. Micropole entend maintenir son investissement sur tous ces sujets dans les années futures.

Perspectives

La guerre en Ukraine, le retour de l'inflation, les tensions sociales au niveau national génèrent une incertitude sur l'évolution de l'environnement économique à court terme. Le Groupe n'a toutefois pas, à ce stade, constaté d'altération de son activité. Dans cette période encore incertaine, Micropole maintient ses ambitions à moyen terme, en particulier de rentabilité, et reste confiant sur l'évolution future des marchés sur lesquels est positionné le Groupe.

Prochain rendez-vous financier le lundi 25 septembre 2023 pour la publication des résultats du 1er trimestre 2023.

A PROPOS DU GROUPE MICROPOLE | www.micropole.com

Groupe international de conseil spécialisé dans la transformation des entreprises par la Data, MICROPOLE accompagne ses clients par une approche globale : stratégie « Data Driven », Cloud Acceleration, Digital business. Depuis les 14 agences, en Europe et en Chine, les 1200 #INNOVATIVE PEOPLE du Groupe apportent leurs expertises du conseil à la mise en oeuvre, pour aider leurs clients à garder un temps d'avance et avoir un impact business positif par l'innovation Data.

MICROPOLE réalise 40% de son chiffre d'affaires à l'international et est coté sur le marché Euronext Growth.

