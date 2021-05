MICROPOLE : Groupe Micropole : chiffre d'affaires T1 2021 à 29,9 m EUR

COMMUNIQUÉ

Levallois-Perret, le 12 mai 2021

Groupe Micropole : chiffre d'affaires T1 2021 à 29,9 m€

Chiffre d'affaires T1 2021 2020 Variation En m€

Chiffres consolidés - non audités 29,9 31,1 -3,6 %

Micropole, Groupe international de conseil et technologies innovantes, spécialisé en Data & Digital, a réalisé sur le premier trimestre 2021 un chiffre d'affaires de 29,9 millions d'euros, en décroissance de 3,6% par rapport aux 31,1 millions d'euros publiés sur la même période en 2020. À périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires est en décroissance de 3,5%. Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2020 avait été marqué par une croissance soutenue de 9,8% avant les effets de la crise constatés au second trimestre 2020 ; la baisse constatée, au premier trimestre 2021, résulte ainsi principalement d'un effet de base défavorable. Cette évolution du chiffre d'affaires sur le 1er trimestre 2021 confirme un retour progressif vers la croissance.

L'activité au Benelux continue de porter la dynamique du groupe en enregistrant une très belle performance (+20%), portée par le succès des nouvelles offres sur le Cloud.

L'activité de Tomorrow Services au Luxembourg acquise mi-mars, contribue marginalement sur ce trimestre.

L'activité en Suisse est également en progression de 5,2% (6,7% corrigé de l'effet change).

En France, le chiffre d'affaires est en décroissance de 9% (à nombre de jour constant), avec un recul plus marqué sur les régions. La sortie du périmètre de l'agence de Lille n'interviendra qu'au premier avril.

La stratégie d'augmentation de la valeur ajoutée du groupe se confirme avec une nouvelle progression de son TJM sur ce trimestre (+3,8%). Celle-ci ne compense toutefois pas l'effet de base défavorable du premier trimestre 2020 lié à la baisse de l'effectif, du taux d'emploi et à un jour ouvrable en moins.

Dans cette période encore incertaine, Micropole maintient ses ambitions à moyen terme en particulier de rentabilité et reste confiant sur l'évolution future des marchés sur lesquels est positionné le Groupe.

Prochain rendez-vous financier le mercredi 28 juillet 2021 pour la publication du chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2021

À PROPOS DU GROUPE MICROPOLE | www.micropole.com

Groupe international de conseil et technologies innovantes, MICROPOLE est spécialisé dans les domaines de la Data & Digital. Depuis ses 16 agences situées en Europe et en Chine, les 1130 #INNOVATIVE PEOPLE du Groupe (consultants, data scientists, architectes IT, experts métiers, ingénieurs, UX designers...) accompagnent leurs clients partout dans le monde sur l'ensemble des phases de leurs projets, du conseil à leur réalisation, et sur la conduite du changement. MICROPOLE réalise 35% de son chiffre d'affaires à l'international et est coté sur le marché Eurolist compartiment C d'Euronext Paris, segment Next Economy.

