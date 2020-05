En m€

Chiffres consolidés

non audités 2020 2019 Variation Chiffre d'affaires T1 31,1 29,0 +7,2%

Micropole, Groupe international de conseil et technologies innovantes, spécialisé en Data & Digital Experience, a réalisé sur le premier trimestre 2020 un chiffre d'affaires de 31,1 millions d'euros, en croissance de 7,2% par rapport aux 29 millions d'euros publiés sur la même période en 2019. À périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires est en croissance de 8%. Cette évolution du 1er trimestre confirme la très bonne dynamique de croissance initiée sur l'exercice 2019.

L'activité globale de la zone Europe à périmètre et taux de change constants (Groupe hors Chine et Micropole Learning Solutions) connaît une très bonne dynamique avec une progression de près de 10% (9,8%).

En France, le chiffre d'affaires est en croissance de 6%, soutenu par la progression du TJM et de l'effectif malgré un taux d'activité altéré par le début des arrêts de projets lié à la crise du COVID-19.

L'activité en Suisse est en progression de 14% (7,8% corrigé de l'effet change).

L'activité en Belgique enregistre une très belle performance (+30%), portée par le succès de nouvelles offres créées sur le Cloud en partenariat avec AWS et le développement de l'activité en Flandres.

Perspectives & point COVID-19

La pandémie du COVID-19 et la mise en confinement intervenue en Europe en mars 2020 ont affecté l'économie mondiale et par voie de conséquence l'activité du Groupe. L'ensemble du personnel a basculé en mode télétravail sans difficulté pendant cette période et la réouverture des locaux commence ce jour progressivement.

Dès le mois de mars, une baisse du chiffre d'affaires a été constatée par rapport aux objectifs 2020 et celle-ci pourrait atteindre 20% en avril et mai 2020. La durée de cette situation et son ampleur ne sont pas prévisibles. Dans ce contexte, le Groupe a mis en œuvre des mesures d'activité partielle et différents dispositifs d'aide gouvernementale dans les pays concernés (dont le Prêt Garanti par l'État en France), destinés à préserver les entreprises et assurer une reprise dans les meilleures conditions à l'issue de cette crise internationale.

Au regard de la très bonne performance 2019, confirmée par la bonne dynamique du premier trimestre 2020, le plan TARGET 21 était en très bonne voie de réussite avant l'impact de la crise sanitaire mondiale. Dans cette période d'incertitudes, Micropole maintient ses ambitions à moyen terme, en particulier de rentabilité, mais ne communique aucun objectif chiffré pour 2020.

À PROPOS DU GROUPE MICROPOLE | www.micropole.com

Groupe international de conseil et technologies innovantes, MICROPOLE est spécialisé dans les domaines de la Data & Digital Experience. Depuis ses 16 agences situées en Europe et en Chine, les 1200 #INNOVATIVE PEOPLE du Groupe (consultants, data scientists, architectes IT, experts métiers, ingénieurs, UX designers...) accompagnent leurs clients partout dans le monde sur l'ensemble des phases de leurs projets, du conseil à leur réalisation, et sur la conduite du changement/formation. MICROPOLE réalise 30% de son chiffre d'affaires à l'international et est coté sur le marché Eurolist compartiment C d'Euronext Paris, segment Next Economy.

