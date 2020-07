MICROPOLE : Groupe Micropole : Chiffre d'affaires semestriel : 57,8 m EUR , en croissance de 3,2% à périmètre constant

En m€

Chiffres consolidés

non audités 2020 2019* Variation 2019

publié Chiffre d'affaires T1 31,1 28,4 +9,5% 29,0 Chiffre d'affaires T2 26,7 27,6 -3,2% 28,4 Chiffre d'affaires S1 57,8 56,0 +3,2% 57,4

*retraité de la cession de Micropole Learning Solutions - MLS - intervenue le 17 février 2020

Micropole, Groupe international de conseil et technologies innovantes, spécialisé en Data & Digital Experience, a réalisé sur le premier semestre 2020 un chiffre d'affaires de 57,8 millions d'euros, en hausse de 3,2% par rapport aux 56 millions d'euros enregistrés sur la même période en 2019 (chiffres retraités de la cession de Micropole Learning Solutions - MLS - intervenue le 17 février 2020). A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires est en hausse de 1,9%.

Impact du Covid-19 au deuxième trimestre 2020

Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires s'établit à 26,7 millions d'euros contre 27,6 millions d'euros réalisés à la même période en 2019 hors MLS (-3,2%). A périmètre et taux de change constants, la décroissance du chiffre d'affaires atteint 4,5%. Sur l'ensemble du trimestre, le recul de l'activité par rapport à la situation pré-Covid-19 est de l'ordre de -13%.

En France, le chiffre d'affaires affiche un recul de 8% sur le trimestre. Le recul est de 8,7% en Suisse à taux de change constant. La Belgique a été peu impactée par la crise et poursuit sa dynamique de forte croissance à 27%.

Poursuite de l'effort de relance commerciale

Au cours de la période, Micropole a subi les impacts de la pandémie de Covid-19 mais a démontré sa capacité à absorber le choc de la crise, tant sur le plan opérationnel que financier. Le Groupe a su s'adapter face à cette situation inédite en déployant toutes les mesures de prévention pour protéger la santé de ses collaborateurs. La résilience des capacités opérationnelles du Groupe, l'expertise de ses équipes et la complémentarité de ses offres lui ont permis de continuer à servir ses clients avec efficience et agilité.

Pour faire face au ralentissement brutal de l'activité et atténuer en partie le coût de la sous-activité des équipes, Micropole a recouru aux dispositifs d'activité partielle à compter du mois de mars mais réduit progressivement le recours à ces dispositifs au rythme de la reprise des projets.

Des Prêts Garantis par l'Etat ont été conclus pour un montant de 5 millions avec les principaux partenaires bancaires permettant de sécuriser encore plus la situation financière du Groupe.

Vers un retour progressif du niveau d'activité

L'activité commerciale marque toujours un certain attentisme de la part des clients, nettement plus marqué en régions, avec toutefois des segments plus dynamiques notamment autour des offres Cloud. Fortement perturbée en avril et mai, la prise de commandes a connu une amélioration sensible depuis juin.

En outre, Micropole poursuit les mesures d'adaptation de sa structure de coûts au nouveau contexte économique. Impacté par les mesures de confinement puis par la baisse de la demande, le Groupe table sur un retour progressif au niveau d'activité antérieur au cours du second semestre et se met en ordre de marche dans cette perspective.

Dans le contexte actuel, Micropole maintient ses ambitions à moyen terme, en particulier de rentabilité, mais n'a pas formulé d'objectifs financiers annuels pour l'exercice 2020.

Prochain rendez-vous financier le mercredi 23 septembre 2020 pour la publication des résultats du 1er semestre 2020.

Recevez gratuitement toute l'information financière de Micropole par e-mail en vous inscrivant sur : www.actusnews.com

À PROPOS DU GROUPE MICROPOLE | www.micropole.com

Groupe international de conseil et technologies innovantes, MICROPOLE est spécialisé en Data & Digital Experience. Depuis ses 16 agences situées en Europe et en Chine, les 1200 #INNOVATIVE PEOPLE du Groupe (consultants, data scientists, architectes IT, experts métiers, ingénieurs, UX designers...) accompagnent leurs clients partout dans le monde sur l'ensemble des phases de leurs projets, du conseil à leur réalisation, et sur la conduite du changement. MICROPOLE réalise 30% de son chiffre d'affaires à l'international et est coté sur le marché Eurolist compartiment C d'Euronext Paris, segment Next Economy.

CONTACTS PRESSE

Agence Rumeur Publique | Stéphanie Muthelet | 01 55 74 52 28 | micropole@rumeurpublique.fr

Micropole | Adeline Rajch | 01 74 18 76 07 | arajch@micropole.com

Micropole | Nicolas Rebours | Relations investisseurs | 01 74 18 74 70 | nrebours@micropole.com