MICROPOLE : Bonne résilience du chiffre d'affaires 2020 à 111,1 MEUR

Levallois-Perret, le 10 février 2021

En m€

chiffres consolidés non audités 2020 2019 Variation T4 28,3 31,2 -9,4 % CA annuel 111,1 115,4 - 3,7 %



Micropole, Groupe international de conseil et technologies innovantes, spécialisé en Data & Digital Experience, annonce avoir réalisé sur l'ensemble de l'année 2020, un chiffre d'affaires de 111,1 millions d'euros contre 115,4 millions d'euros sur la même période en 2019 soit une décroissance de 3,7 % (4,5 % à périmètre et taux de change constants). Sur le quatrième trimestre 2020, le chiffre d'affaires s'établit à 28,3 millions d'euros, contre 31,2 millions d'euros enregistrés sur 2019, soit une décroissance de 9,4 % (9,6 % à périmètre et taux de change constants). L'activité marginale de négoce de licence est en diminution de 50% du fait d'un business model de plus en plus facturé à l'usage et contribue à une baisse de près de 1% du chiffre d'affaires trimestriel.

Recul maîtrisé en France, forte croissance au Benelux

La France enregistre un recul de 8,3 % du chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice. Cette baisse limitée de l'activité est la résultante du bon positionnement de nos offres Data et Digital et de la très faible exposition de notre portefeuille clients sur les secteurs les plus impactés par la crise sanitaire (tourisme, aéronautique, ...) et une forte présence sur les secteurs les plus résistants ou stables (luxe, utilities, finance, ...).

En Suisse, l'activité a été stable en 2020 (-4,5% à taux de change constant). Sur l'année, le Benelux enregistre une forte augmentation du chiffre d'affaires de 21,4%, alimentée par le développement très rapide des offres Cloud, et le démarrage de l'activité sur la région Flandres.

Ces bonnes performances dans un contexte de crise majeure soulignent la forte résilience du groupe.

Croissance soutenue sur les nouvelles offres

Concernant l'ensemble de l'exercice 2020, l'année a été marquée par la progression notable de l'activité sur les nouvelles offres stratégiques du groupe et en particulier :

les activités Cloud autour des solutions AWS et Azure, en progression de 63%

l'activité cyber sécurité réalisée via la filiale Go Cloud & Security, lancée en cours d'année 2020

Cette progression s'est également traduite par une hausse significative (+3,7%) des taux de facturation de nos prestations malgré un contexte de tension sur les prix qui a impacté la plupart des acteurs intervenant dans nos domaines.

Vers un retour progressif de la croissance en 2021

Le début d'année est plus dynamique tant du point de vue du deal flow que de l'amélioration du taux d'activité, malgré des cycles de décision qui restent toujours importants de la part des clients. Le groupe table cependant sur une croissance de l'activité en 2021, et sur une reprise du recrutement dès le premier trimestre déjà activée sur les entités du groupe qui ont été les plus performantes en 2020 (Benelux et offres autour de la Data notamment).

La structure financière du Groupe déjà solide, a été confortée par les différentes mesures gouvernementales (PGE, activité partielle) intervenues en 2020.

Dans le contexte actuel, Micropole maintient ses ambitions à moyen terme, en particulier de rentabilité, et communiquera sur la révision du calendrier de son plan stratégique lors de la publication de ses résultats 2020.

Prochain rendez-vous financier le mardi 27 avril 2021

pour la publication des résultats annuels 2020.

À PROPOS DU GROUPE MICROPOLE | www.micropole.com

Groupe international de conseil et technologies innovantes, MICROPOLE est spécialisé dans les domaines de la Data & Digital Experience. Depuis ses 16 agences situées en Europe et en Chine, les 1200 #INNOVATIVE PEOPLE du Groupe (consultants, data scientists, architectes IT, experts métiers, ingénieurs, UX designers...) accompagnent leurs clients partout dans le monde sur l'ensemble des phases de leurs projets, du conseil à leur réalisation, et sur la conduite du changement/formation. MICROPOLE réalise 30% de son chiffre d'affaires à l'international et est coté sur le marché Eurolist compartiment C d'Euronext Paris, segment Next Economy.

