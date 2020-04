Micropole :"Amélioration des marges. Ambitions maintenues à terme."

Publication des résultats 2019

Après la publication d'un CA 2019 à 115,3 M€ (hors MLS), +8,5% à pc dont +10% au S2, Micropole affiche des résultats en nette amélioration, avec un ROC de 6,0 M€ (vs 4,6 M€ en 2018), faisant ressortir une MOC à 5,2% (+1,0 pt et +1,5 pts hors effet périmètre et jour sur la France à 6,0%). Le RN ressort à 2,3 M€ (vs 1,1 M€ en 2018). Micropole annonce avoir débuté l'année de façon très dynamique et connaître une baisse des revenus importante et temporaire qui pourraient s'élever en avril/mai à 15%/20% en-deçà du budget (estimé à +10% sur le S1). Micropole est impacté de façon différente selon les zones géographiques et les secteurs et bénéficie des mesures gouvernementales sur le court terme pour couvrir une baisse de l'activité par une baisse partielle des charges.

Recommandation

Suite à cette publication et à l'ajustement de nos attentes à la marge, notre objectif de cours ressort 1,20 € (vs 1,60 €) et notre recommandation reste à l'Achat.