Micron va annoncer un investissement dans la fabrication de puces mémoire à Singapour, selon des sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant américain de puces mémoire Micron Technology MU.O est sur le point d'annoncer un nouvel investissement dans la capacité de fabrication de puces mémoire à Singapour, ont déclaré trois personnes informées de l'affaire, augmentant ainsi la production en réponse à une grave pénurie mondiale de mémoires.

La société annoncera l'investissement dès mardi, ont déclaré ces personnes. L'une d'entre elles a précisé que l'investissement porterait sur la mémoire flash NAND.

Ces personnes n'ont pas souhaité être identifiées car elles n'étaient pas autorisées à discuter publiquement de cette affaire. Micron n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Cet investissement intervient alors que les industries, y compris l'électronique grand public et les fournisseurs de services d'intelligence artificielle, sont confrontées à une grave pénurie de tous les types de puces mémoire en raison de la course à la construction d'infrastructures d'intelligence artificielle.

Micron dispose d'importantes installations de production à Singapour, où elle fabrique 98 % de ses puces de mémoire flash. Elle construit également une usine de conditionnement avancée de 7 milliards de dollars pour la mémoire à large bande, utilisée dans les puces d'intelligence artificielle, dans la ville-État, qui devrait commencer à produire en 2027.

Le fabricant de puces et ses principaux rivaux, le sud-coréen Samsung 005930.KS et SK Hynix 000660.KS , ont annoncé de nouvelles lignes de production et avancent les dates de démarrage de la production. Les analystes estiment néanmoins que la pénurie de mémoire pourrait durer jusqu'à la fin de l'année 2027.

La semaine dernière, Micron a déclaré qu'elle était en pourparlers pour acheter un site de fabrication à Powerchip 6770.TW à Taiwan, pour 1,8 milliard de dollars en espèces, ce qui, selon elle, augmenterait sa production de plaquettes DRAM.

SK Hynix a déclaré à Reuters ce mois-ci qu'il prévoyait d'accélérer l'ouverture d'une nouvelle usine de trois mois et de commencer à exploiter une autre nouvelle usine en février.