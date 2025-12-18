Micron, Trump Media, Accenture... les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Accenture
Au premier trimestre de l'exercice 2025/2026 clos le 30 novembre, Accenture a vu son chiffre d'affaires progresser de 6%, à 18,7 milliards de dollars. Il se situe dans le haut de la fourchette de prévisions communiquée par l'entreprise :18,1-18,75 milliards de dollars. En revanche, la marge opérationnelle s'est installée à 15,3%, en baisse par rapport à celle de 16,7% observée il y a un an. De son côté, le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 3,94 dollars, en hausse de 10% par rapport à la même période un an plus tôt, là où les analystes tablaient sur 3,74 dollars.
Eli Lilly
Selon le média canadien Globe and Mail, Eli Lilly a réduit d'au moins 20% le prix de ses médicaments Mounjaro et Zepbound, contre le diabète et l'obésité, au Canada. Le Globe and Mail cite une note aux pharmacies du laboratoire américain.
Micron Technology
Micron a fait nettement mieux que prévu au cours du premier trimestre de son exercice fiscal 2026 clos le 27 novembre. Sur la période, le spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation de semi-conducteurs a vu son chiffre d'affaires bondir de 56,65%, à 13,64 milliards de dollars, par rapport au premier trimestre de l'exercice 2025, là où les analystes tablaient sur 12,83 milliards de dollars. En séquentiel, les revenus ont affiché une progression de 20,57%.
Trump Media
Trump Media, dont le titre bondit de 20% en avant-Bourse, se lance dans le secteur de l'énergie de fusion grâce à un accord de 6 milliards de dollars avec la société TAE Technologies. Selon les termes de l'accord, les actionnaires des deux sociétés détiendront environ 50 % de l'entité combinée après la clôture de l'opération à la mi-2026.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer