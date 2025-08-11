Micron Technology revoit à la hausse ses prévisions de résultats pour le quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de puces mémoire Micron Technology MU.O a relevé lundi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice ajusté pour le quatrième trimestre.

La société s'attend désormais à un chiffre d'affaires de 11,2 milliards de dollars, plus ou moins 100 millions de dollars, contre une prévision précédente de 10,7 milliards de dollars, plus ou moins 300 millions de dollars.

Elle prévoit un bénéfice ajusté par action de 2,85 dollars, plus ou moins 7 cents, par rapport à sa prévision précédente de 2,50 dollars, plus ou moins 15 cents.