Micron Technology relève ses prévisions de résultats trimestriels en raison de la demande liée à l'IA

Micron Technology MU.O a relevé lundi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice ajusté pour le quatrième trimestre,en raison de la hausse de la demande pour ses puces mémoire utilisées dans les infrastructures d'intelligence artificielle, ce qui a fait grimper ses actions de 5 % avant la cloche.

La société prévoit désormais un chiffre d'affaires de 11,2 milliards de dollars, plus ou moins 100 millions de dollars, par rapport à sa prévision précédente de 10,7 milliards de dollars, plus ou moins 300 millions de dollars.

Elle prévoit un bénéfice ajusté par action de 2,85 dollars, plus ou moins 7 cents, contre 2,50 dollars prévus précédemment, plus ou moins 15 cents.

Les fabricants de semi-conducteurs tels que Micron ont enregistré une hausse des commandes de leurs puces de mémoire à large bande passante en raison de leurs capacités intensives de traitement des données, les grandes entreprises technologiques ayant augmenté leurs engagements financiers en faveur des centres de données d'intelligence artificielle.