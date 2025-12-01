Micron Technology investit massivement au Japon

(AOF) - Micron Technology va investir près de 9,6 milliards de dollars, pour construire une nouvelle usine à Hiroshima, dans l'ouest du Japon, afin de produire des puces mémoire à bande passante élevée (HBM) de pointe, a indiqué le journal Nikkei, citant des sources proches du dossier. Le spécialiste des puces prévoit de démarrer la construction sur un site existant en mai prochain et de commencer les livraisons vers 2028.
