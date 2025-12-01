 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 096,60
-0,32%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Micron Technology investit massivement au Japon
information fournie par AOF 01/12/2025 à 14:38

(AOF) - Micron Technology va investir près de 9,6 milliards de dollars, pour construire une nouvelle usine à Hiroshima, dans l'ouest du Japon, afin de produire des puces mémoire à bande passante élevée (HBM) de pointe, a indiqué le journal Nikkei, citant des sources proches du dossier. Le spécialiste des puces prévoit de démarrer la construction sur un site existant en mai prochain et de commencer les livraisons vers 2028.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

MICRON TECHNOLOGY
234,6000 USD NASDAQ -0,79%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank