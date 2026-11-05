Micron suspend la construction de son usine taïwanaise de 4,5 milliards de dollars, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Micron Technology MU.O a suspendu son projet de construction d'une usine de puces mémoire d'une valeur de 4,5 milliards de dollars à Taïwan en raison d'un conflit social qui s'éternise, a rapporté jeudi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.
Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. Micron n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire envoyée en dehors des heures de bureau habituelles.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer