Micron suspend la construction de son usine taïwanaise de 4,5 milliards de dollars, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Micron Technology MU.O a suspendu son projet de construction d'une usine de puces mémoire d'une valeur de 4,5 milliards de dollars à Taïwan en raison d'un conflit social qui s'éternise, a rapporté jeudi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. Micron n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire envoyée en dehors des heures de bureau habituelles.