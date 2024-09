Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Micron: retour aux bénéfices sur le 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 26/09/2024 à 10:12









(CercleFinance.com) - Micron Technology a publié mercredi soir un BPA non GAAP de 1,18 dollar au titre de son quatrième trimestre comptable, contre une perte de 1,07 dollar par action un an auparavant, avec une marge opérationnelle non GAAP passée de -30,1% à +22,5%.



Les revenus du fabricant de puces ont bondi de 93% à 7,75 milliards de dollars, 'la forte demande d'IA ayant entraîné une vive augmentation de ses produits DRAM pour centres de données et de sa mémoire à large bande passante'.



'Notre chiffre d'affaires NAND record a été tiré par les ventes de SSD de centres de données, qui ont dépassé pour la première fois le milliard de dollars de chiffre d'affaires trimestriel', souligne aussi son CEO Sanjay Mehrotra.



Affirmant 'entamer l'exercice 2025 avec le meilleur positionnement concurrentiel de son histoire', Micron prévoit 'des revenus record au premier trimestre, ainsi qu'un record substantiel de revenus avec une rentabilité nettement améliorée sur l'exercice'.





