Micron renforce une nouvelle fois son plan d'investissement aux États-Unis et s'engage à investir 250 milliards de dollars d'ici 2035

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Micron Technology MU.O a annoncé jeudi son intention d’investir plus de 250 milliards de dollars aux États-Unis d’ici 2035, sous l’impulsion de la demande en forte hausse pour les puces mémoire à l’ère de l’IA et de la volonté du président Donald Trump de renforcer la production nationale de puces.

Ce nouveau plan d’investissement représente une hausse par rapport aux 200 milliards de dollars annoncés par Micron en juin dernier , qui constituaient déjà une augmentation de 30 milliards de dollars par rapport à ses prévisions initiales.

L'action Micron a progressé d'environ 8 % en début de séance,venant s'ajouter à une hausse de plus de 200 % enregistrée depuis le début de l'année.

La fabricationnationale de puces est une priorité majeure pour l’administration Trump, alors que les États-Unis cherchent à réduire leur dépendance vis-à-vis de la production étrangère de semi-conducteurs, à stimuler la production économique et à conserver leur avance dans la course mondiale à l’IA.

Au cœur des plans d’investissement élargis de Micron se trouve un campus dédié aux semi-conducteurs à New York. Le projet a plus d’un trimestre d’avance sur le calendrier prévu, a indiqué la société jeudi.

Le site de New York, associé à l’expansion des activités de l’entreprise dans l’Idaho et en Virginie, devrait créer plus de 90 000 emplois aux États-Unis, a déclaré Micron.

Dans le cadre de cet investissement, Micron a déclaré qu’elle consacrerait 3 milliards de dollars au renforcement de la chaîne d’approvisionnement américaine en semi-conducteurs, dont 500 millions serviront à financer les améliorations apportées à l’usine de fabrication de plaquettes de silicium brut de 300 mm de GlobalWafers, située à Sherman, au Texas.

Les deux entreprises concluront également un accord d’approvisionnement d’une durée de dix ans qui permettra de disposer d’une capacité significative de production de plaquettes de silicium brut afin de soutenir les plans de fabrication à long terme de Micron .

Micron, fournisseur clé des puces d’IA NVDA.O de Nvidia, a vu la demande pour ses puces exploser en raison de l’essor de l’IA. Le mois dernier, l’entreprise a indiqué que ses clients – sur les marchés des centres de données, des produits grand public et de l’automobile – s’étaientassurés des approvisionnements en puces mémoire d’une valeur de 22 milliardsde dollars .