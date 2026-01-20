Micron rachète un site de Powerchip Semiconductor à Taïwan pour 1,8 milliard de dollars
information fournie par Zonebourse 20/01/2026 à 16:29
L'accord ne se limite pas à une simple acquisition d'infrastructures. Il marque le début d'une collaboration à long terme entre Micron et PSMC, incluant le post-traitement des plaquettes destinées aux produits Micron et un soutien à PSMC dans la gestion de ses mémoires DRAM anciennes générations. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large visant à sécuriser les chaînes d'approvisionnement et à répondre à la pression exercée par l'essor de l'intelligence artificielle sur le marché des semi-conducteurs.
