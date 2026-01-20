 Aller au contenu principal
Micron rachète un site de Powerchip Semiconductor à Taïwan pour 1,8 milliard de dollars
information fournie par Zonebourse 20/01/2026 à 16:29

Micron Technology a annoncé samedi son intention d'acquérir le site de fabrication P5 de Powerchip Semiconductor Manufacturing (PSMC) à Taïwan pour 1,8 milliard de dollars en numéraire. Cette opération stratégique comprend notamment une salle blanche de 300 000 pieds carrés, que Micron compte exploiter afin de renforcer ses capacités de production de mémoire face à une demande mondiale en forte croissance.

L'accord ne se limite pas à une simple acquisition d'infrastructures. Il marque le début d'une collaboration à long terme entre Micron et PSMC, incluant le post-traitement des plaquettes destinées aux produits Micron et un soutien à PSMC dans la gestion de ses mémoires DRAM anciennes générations. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large visant à sécuriser les chaînes d'approvisionnement et à répondre à la pression exercée par l'essor de l'intelligence artificielle sur le marché des semi-conducteurs.

MICRON TECHNOLOGY
369,1403 USD NASDAQ +1,76%
