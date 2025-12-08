Micron progresse, les courtiers relevant leurs prévisions de prix en raison de la demande de mémoire induite par l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
8 décembre - ** Les actions du fabricant de mémoires Micron Technology MU.O augmentent de 2,5 % à 243,13 $ avant l'ouverture du marché ** Susquehanna relève son objectif de cours à 300 $ contre 200 $ - ce qui implique une hausse de 26,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action - en raison de prix de vente moyens plus élevés attendus pour les mémoires dynamiques à accès aléatoire et les mémoires flash, en raison d'une offre restreinte due à des allocations importantes d'hyperscalers
** BofA relève son objectif de prix de 180 à 250 dollars, soit une hausse de 5,4 % par rapport à la dernière clôture de l'action, estimant que MU peut bénéficier d'un cycle plus durable de la demande de mémoire pilotée par l'IA, d'une capacité plus disciplinée et de contrats à long terme
** La note moyenne de 46 analystes est "acheter", leur prévision médiane est de 210 $ - données compilées par LSEG
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a presque triplé cette année
