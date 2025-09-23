 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
45 493,66
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Micron progresse après des prévisions de chiffre d'affaires optimistes pour le premier trimestre
information fournie par Reuters 23/09/2025 à 22:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 septembre - ** Les actions du fabricant de puces mémoires Micron Technology MU.O augmentent de 4% à 173,31 $ après la clôture

** MU prévoit des revenus de 12,50 milliards de dollars au 1er trimestre, plus ou moins 300 millions de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 11,94 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Chiffre d'affaires du 4ème trimestre de 11,32 milliards de dollars, supérieur à l'estimation de 11,22 milliards de dollars

** Bénéfice par action ajusté de 3,03 $ pour le quatrième trimestre, supérieur à l'estimation de 2,86

** MU a augmenté de plus de 97% depuis le début de l'année

Valeurs associées

MICRON TECHNOLOGY
166,4100 USD NASDAQ +1,09%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank