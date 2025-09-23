Micron progresse après des prévisions de chiffre d'affaires optimistes pour le premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 septembre - ** Les actions du fabricant de puces mémoires Micron Technology MU.O augmentent de 4% à 173,31 $ après la clôture

** MU prévoit des revenus de 12,50 milliards de dollars au 1er trimestre, plus ou moins 300 millions de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 11,94 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Chiffre d'affaires du 4ème trimestre de 11,32 milliards de dollars, supérieur à l'estimation de 11,22 milliards de dollars

** Bénéfice par action ajusté de 3,03 $ pour le quatrième trimestre, supérieur à l'estimation de 2,86

** MU a augmenté de plus de 97% depuis le début de l'année