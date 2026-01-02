Micron progresse alors que Bernstein relève son estimation de prix en raison de la hausse des prix des mémoires

2 janvier - ** Les actions du fabricant de puces mémoires Micron Technology MU.O augmentent de 2,8% à 293,51 dollars en préambule

** Bernstein augmente les prévisions à 330 $ à partir de 270 $, soit une hausse de 15,6 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** L'augmentation record des prix est le principal moteur du secteur des mémoires

** Le rythme de la hausse des prix pourrait être supérieur à notre modèle et s'accélérer entre le 4e trimestre 25 et le 1er trimestre 26" - Bernstein

** La note moyenne de 46 analystes est "acheter"; le prix médian est de 300 $ - données compilées par LSEG

** L'action a plus que triplé en 2025