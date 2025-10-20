Micron progresse alors que Barclays relève son objectif de cours, estimant que le fabricant de puces gagne des parts de marché

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
20 octobre - ** Les actions du fabricant de puces mémoire Micron MU.O augmentent de 4,2 % à 210,90 $ en pré-marché, Barclays ayant relevé son objectif de cours de 195 $ à 240 $ et maintenu sa note "surpondérée"
** MU gagne des parts dans l'espace mémoire AI avec la mémoire à large bande passante (HBM) et les SSD d'entreprise (eSSD)- Barclays
** La société de courtage indique que le marché de la mémoire HBM connaît une croissance significative soutenue par les développements de l'IA
** 39 des 46 sociétés de courtage couvrant le titre recommandent une note d'au moins "acheter", 6 recommandent de "conserver", tandis que 1 recommande de "vendre"; le titre a un objectif de cours médian de 200 $ - Données compilées par LSEG
** Jusqu'à sa dernière clôture, l'action a plus que doublé cette année
